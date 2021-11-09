«Решение Европы достаточно однозначно — запихнуть «горячую картошку» Лукашенко в глотку и замотать ему рот скотчем» 4 9.11.2021, 9:25

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Мнение о провокациях белорусского режима на границе с Польшей.

Теперь на любое действие Лукашенко в ЕС могут ответить пропорционально. Для этого и собиралась экстренная комиссия. Репутация "сдались под натиском колхозника" - это совсем не то, что нужно Европе, потому что тогда давление через мигрантов будет осуществляться другими диктаторскими режимами, что недопустимо, пишет телеграм-канал CYNIC.

Из-за того, что провокация не удалась, и из-за риска стрельбы на границе "мигранты" могут стать корнем другой "игры".

Все мигранты прибыли в Беларусь семьями (с женами и детьми). Конечно, можно жену кинуть на "колючку" и по ней перелезть через забор, но это в том случае, если с той стороны тебя ждут. Если Польша будет ограничивать (а она будет) перепрыгивание через границу, тогда вариант "используй женщин и детей" не функционален.

В вероятном "прорыве" девушки и дети будут впереди, а мужчины - сзади. Это связано с тем, что стрельба по "хрупким мишеням" вызовет недовольство членов ЕС, ООН и правозащитников.

Но число мигрантов пока контролируемое. Если десяток убежит, ничего экстраординарного не случится, но всех остальных удастся вытеснить. Стрелять могут белорусские провокаторы - под покровом ночи "лиц" будет не видно. Это стоит учитывать.

Белорусская сторона мигрантов обратно принимать не будет, потому что силовики выполняют 2 фундаментальные функции: (1) они раздают инструкции о "безопасном" прохождении границы и (2) они формируют защитный блок, который позволит не допустить попадания мигрантов на беларускую сторону после их выдавливания Польшей.

Итог - гуманитарная катастрофа. Но проблема в том, что новые мигранты в Беларусь поступают, а отправлять их некуда. "Консервация" в Минске - это небезопасно, потому что после наступления холодов одежду, еду и кров мигранты будут искать известными методами - грабежом и нападениями. Конечно, силовики будут защищать их (им плевать на белорусов), но в "элитных районах" кормят сытнее, а на угрозы "толстопузы" отвечают менее эффективно - угрозами уголовного преследования. Дело в том, что тогда "карательные службы", переключившись на мигрантов, столкнутся с сопротивлением. Но без отсутствия этого "трансфера вектора силы" мигранты самостоятельно перейдут на силовое воздействие. Тут нет благоприятных путей выхода из ситуации.

Вернуть мигрантов обратно, конечно, можно, но они явно не захотят возвращаться на Родину - не ради этого платили грандиозные суммы. Итого Беларусь превращается в "заповедник мигрантов" перед зимой.

Сегодня ожидается вмешательство (сначала словесное, затем, при необходимости, телесное) со стороны НАТО. Это, на самом деле, точка контроля и фиксации. Прямого вооруженного конфликта на Западе не хотят - его попытаются избежать (что, по сути, обозначает, что навязывать эскалацию Европа не планирует).

Сейчас активно обсуждается вопрос возможных ужесточений по отношению к Минску.

Беларусь явно старается играть в hot potato, но перекинуть проблему на поле противнику пока не удалось. "Ваши"-"наши" проблемы будут продолжаться не так уж и долго - если еще в Минске можно погреться в подъезде, то на границе достаточно холодно (еще и сквозной ветер). Гигантский рефрижератор с функцией "мягкой заморозки" может существовать несколько дней, но после этого мигрантов придется возвращать в подъезды, иначе толпа с бревнами и кусачками в руках превратится в снеговиков-сантехников.

И для Европы не проблема принять эти несколько тысяч мигрантов. Они растворятся в западном мире за парочку дней. Это, на самом деле, в экономическом плане "пустяк".

Но важен прецедент. Решение Европы достаточно однозначно - запихнуть "горячую картошку" Лукашенко в глотку и замотать ему рот скотчем.

Лука так планировал "ослабить давление", вызвав на переговоры и поставив условие Европе, но план "пошел по Азаренку" (обсценную лексику избегаем).

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