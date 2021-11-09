COVID-19: Названы факторы, увеличивающие шансы выживаемости пациентов на ИВЛ 9.11.2021, 9:35

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фото: adobestock

В исследовании приняли участие 200 пациентов с тяжелым течением коронавируса.

Российские ученые из Башкирского государственного медицинского университета (БГМУ) выделили три фактора, которые позволяют спрогнозировать шансы больных коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), на летальный исход или выздоровление. Об этом пишут «Известия».

В исследовании приняли участие 200 пациентов с тяжелым течением COVID-19, находившиеся в реанимационных отделениях городских клинических больниц Уфы. Их разделили на две группы: одним требовалось подключение к ИВЛ, другие могли дышать самостоятельно.

В итоге особо важными оказались такие факторы, как оценка по шкале для определения степени полиорганной недостаточности (SOFA), соотношение числа нейтрофилов к лимфоцитам (говорит об очаге воспаления) и количество провоспалительных цитокинов (говорит о цитокиновом шторме). Если все эти показатели высоки, прогноз менее благоприятный.

Негативными же показателями стали наличие онкологических заболеваний, а также осложнения со стороны сердечно-сосудистой и эндокринной систем. Также большую роль играл стаж сопутствующих заболеваний и степень их компенсации.

«Умершие пациенты чаще были мужчинами и исходно имели статистически значимо более высокие баллы по шкале SOFA, значения отношения числа нейтрофилов к лимфоцитам и содержания маркеров воспаления интерлейкин-6 (ИЛ-6) в крови», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи клиники БГМУ Ильдар Галимов.

Уточняется, что баллы по шкале SOFA выставляют на основе оценки дисфункции основных систем организма: дыхательной, коагуляционной, печеночной, сердечно-сосудистой, неврологической, почечной. Чем выше показатель, тем хуже состояние пациента.

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