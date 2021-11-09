ЕС может ввести санкции против авиакомпаний третьих стран из-за ситуации на границе Беларуси с Польшей 15 9.11.2021, 9:38

4,438

Урсула фон дер Ляйен

Фото: Bloomberg

Урсула фон дер Ляйен призвала к расширенному режиму санкций в отношении белорусских властей.

ЕС изучит вопрос о введении санкций против авиакомпаний третьих стран из-за ситуации с миграцией на польско-белорусской границе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас в ближайшие дни отправятся в страны, откуда мигранты едут в ЕС, чтобы убедиться, что там принимаются меры для «предотвращения попадания своих граждан в устроенную властями Беларуси ловушку».

Урсула Фон дер Ляйен расценила приток мигрантов в Евросоюз как «гибридное нападение».

— Белорусские власти должны понимать, что такое давление на ЕС не поможет им добиться успеха в их целях. Я призываю государства-члены ЕС, наконец, одобрить расширенный режим санкций в отношении белорусских властей, ответственных за эту гибридную атаку, — сказала она.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».