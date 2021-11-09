Ночью нелегалы устроили еще одну провокацию на границе с Польшей

Ночью нелегалы устроили еще одну провокацию на границе с Польшей13
- 9.11.2021, 9:59
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Польская полиция рассказала, что произошло за последние часы.
Полиция Польши сообщила о том, что минувшая ночь на границе с Беларусью прошла относительно спокойно.
Имела место только одна провокация: нелегалы бросали камни в автомобиль польской полиции.
При этом нелегальным мигрантам не удалось попасть на польскую территорию. Нелегалы разбили лагерь рядом с границей. По разным данным, здесь находится от до пяти тысяч человек.
Na granicy noc minęła w miarę spokojnie. Jedynie w policyjny samochód poleciał kamień.#naGranicy pic.twitter.com/mCqShhG0Ri— podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 9, 2021
Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.