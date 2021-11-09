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Ночью нелегалы устроили еще одну провокацию на границе с Польшей

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  • 9.11.2021, 9:59
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Ночью нелегалы устроили еще одну провокацию на границе с Польшей

Польская полиция рассказала, что произошло за последние часы.

Полиция Польши сообщила о том, что минувшая ночь на границе с Беларусью прошла относительно спокойно.

Имела место только одна провокация: нелегалы бросали камни в автомобиль польской полиции.

При этом нелегальным мигрантам не удалось попасть на польскую территорию. Нелегалы разбили лагерь рядом с границей. По разным данным, здесь находится от до пяти тысяч человек.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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