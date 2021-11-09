МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех причастных к гибридной атаке со стороны Беларуси 4 9.11.2021, 10:12

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Меры должны быть приняты в отношении как физических, так и юридических лиц.

МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Беларусью

"Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке", - сообщило ведомство в соцсети Twitter.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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