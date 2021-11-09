В России школьники будут учиться дистанционно из-за волков

В России школьники будут учиться дистанционно из-за волков2
- 9.11.2021, 10:17
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Хищники постоянно ходят возле домов.
В России, в поселке Зеленоборск в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) родители учеников средней школы попросили перевести их детей на дистанционное обучение из-за нашествия волков на населенный пункт. Об этом в понедельник сообщает портал "Новости Югры" со ссылкой на директора учебного заведения Ольгу Калугину.
Директор сказала что ситуация опасная и, что она уже информировала о своих опасениях управлению образования и главе поселка.
"Я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для нас - безопасность детей", - сказала она.
По словам местных, волки появились в населенном пункте в середине декабря прошлого года. Тогда же люди обратились к властям, но в администрации, по их словам, не решили эту проблему.
В этом же году хищники вернулись в августе и начали утаскивать с цепей собак.
В свою очередь, в департаменте недропользования и природных ресурсов региона заявили, что знают о сложившейся ситуации.
"Думаю, будет подписан приказ о регулировании численности волков, распределены несколько лицензий на отстрел. Надеюсь, мы сможем сделать все, чтобы успокоить жителей", - сказала консультант отдела департамента Людмила Губатых.