В России школьники будут учиться дистанционно из-за волков 2 9.11.2021, 10:17

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Фото с сайта dogdiary.ru

Хищники постоянно ходят возле домов.

В России, в поселке Зеленоборск в Советском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) родители учеников средней школы попросили перевести их детей на дистанционное обучение из-за нашествия волков на населенный пункт. Об этом в понедельник сообщает портал "Новости Югры" со ссылкой на директора учебного заведения Ольгу Калугину.

Директор сказала что ситуация опасная и, что она уже информировала о своих опасениях управлению образования и главе поселка.

"Я вижу следы деятельности волков постоянно, возле дома ходят. К заявлениям родителей относимся с пониманием, главное для нас - безопасность детей", - сказала она.

По словам местных, волки появились в населенном пункте в середине декабря прошлого года. Тогда же люди обратились к властям, но в администрации, по их словам, не решили эту проблему.

В этом же году хищники вернулись в августе и начали утаскивать с цепей собак.

В свою очередь, в департаменте недропользования и природных ресурсов региона заявили, что знают о сложившейся ситуации.

"Думаю, будет подписан приказ о регулировании численности волков, распределены несколько лицензий на отстрел. Надеюсь, мы сможем сделать все, чтобы успокоить жителей", - сказала консультант отдела департамента Людмила Губатых.

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