Сегодня – день рождения Виктора Бабарико 9.11.2021, 10:41

Виктор Бабарико

Что политики уже успел сделать для Беларуси.

В этом году бывшему претенденту в кандидаты на пост президента Беларуси и экс-председателя «Белгазпромбанка» Виктору Бабарико исполняется 58 лет. Это второй день рождения, который бывший банкир, ставший политиком, отмечает за решеткой: в прошлом году – в СИЗО КГБ, сейчас – в Новополоцкой исправительной колонии.

Журналисты «Белсата» вспомнили, что белорусы знают о Бабарико, в чем его ценность для Беларуси, и за что белорусский режим отомстил ему 14 годами заключения, а также использовал репрессивную машину против его сына, коллег, членов предвыборного штаба.

ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ КОМСОМОЛА, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, ИЗДАНИЕ КНИГ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСИЕВИЧ

Виктор Бабарико – коренной минчанин. В белорусской столице он родился, провел детство. Окончил минскую среднюю школу №92 и пошел учиться в Белорусский государственный университет на механико-математический факультет (изучал теоретическую механику). На четвертом курсе был исключен из комсомола и одновременно из университета, потом восстановился. Окончил БГУ в 1988 году.

В 1995 году Бабарико окончил Академию управления при Кабинете Министров Республики Беларусь по направлению «Экономика, организация внешнеэкономической деятельности», а в 2000 году – магистратуру Белорусского государственного экономического университета.

Работать начинал в Белорусском научно-производственном объединении порошковой металлургии, ушел оттуда в 1995 году с должности начальника отдела внешнеэкономических связей и начал работу в банке «Олимп». В 1997 году банк был реформирован в «Белгазпромбанк», председателем правления которого Бабарико и проработал до 12 мая 2020 года.

Бабарико вместе с семьей активно занимался благотворительностью и меценатством. В 2008 году основал Международный благотворительный фонд «Шанс», оказывавший помощь больным детям (оплата лечения, хирургических вмешательств, приобретение лекарств и медицинской техники). Председателем попечительского совета фонда была жена Бабарико Мария.

Виктор Бабарико, а по его инициативе и «Белгазпромбанк», поддерживали белорусскую культуру. В 2018 году банк профинансировал издание 15 тысяч экземпляров пятитомника писательницы, нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Книги были переданы в дар белорусским библиотекам.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕДЕВРОВ БЕЛОРУССКОЙ КУЛЬТУРЫ НА РОДИНУ

Бабарико поспособствовал возвращению в Беларусь оригинала Библии Франциска Скорины, картин Марка Шагала, Хаима Сутина, Леона Бакста и других известных художников.

В рамках проекта «Арт-Беларусь» при поддержке «Белгазпромбанка» было проведено более 20 масштабных художественных выставок в Минске, Гомеле, Витебске, Бресте, Гродно, Риге, Вильнюсе и Париже, которые в общей сложности посетили более 300 тысяч человек. Например, выставка «Десять веков белорусского искусства», проект «Осенний салон с «Белгазпромбанком», предназначенный для презентации работ молодых белорусских художников. В рамках проекта опубликовали более 20 книг: выставочных каталогов, публицистических эссе, факсимильных переизданий. Снято 9 документальных фильмов о художниках Парижской школы – уроженцах Беларуси.

Одна из самых громких инициатив — создание корпоративной коллекции «Белгазпромбанка». Сегодня она насчитывает более 100 экспонатов – картины, скульптуры, книги. Основу коллекции составляют работы художников Парижской школы, которые родились в Беларуси. Большая часть коллекции с 2017 года экспонировалась в галерее «Арт-Беларусь». Летом 2020 года эту коллекцию арестовали силовики. Белорусская общественность тогда развернула широкую кампанию поддержки коллекции.

В 2008 году Виктор Бабарико получил диплом комиссии Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО за большой вклад в развитие интернациональных культурных связей, а в 2014-м – почетное звание мецената культуры Беларуси.

ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДНЕГО КЛАССА В БЕЛАРУСИ ЧЕРЕЗ КУЛЬТУРУ

Поддерживал Бабарико и театральные проекты. Один из самых ярких – ежегодный Международный форум театрального искусства «ТеАрт», на котором с 2011 года показывались лучшие инсценизации со всего мира (проводился до 2019 года).

Бабарико инициировал открытие в Минске культурного арт-пространства «Ок16», занимавшегося музейно-выставочной и театрально-сценической деятельностью. Руководила пространством Мария Колесникова, которая также теперь за решеткой.

«Белгазпромбанк» активно поддерживал Брестский гандбольный клуб, который был лидером в Беларуси и занимал довольно высокую позицию на европейской арене.

«Миссия, которую мы давно сформулировали в нашем банке, – содействие формированию в Беларуси среднего класса. В нашем понимании этот процесс зависит не только от экономики, но вполне естественно – от культуры. Это логично – формировать средний класс не только с экономической, но и с культурной точки зрения», – говорил Виктор Бабарико в интервью изданию «Белорусы и рынок» в августе 2019 года.

УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ, САМЫЕ КРУПНЫЕ В ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ ЦЕПИ СОЛИДАРНОСТИ

История Виктора Бабарико – политика началась в 2020 году, когда он 12 мая уволился из «Белгазпромбанка» и объявил о своем намерении участвовать в президентских выборах. Уже 20 мая Бабарико зарегистрировал вторую по размеру инициативную группу, которая состояла из 8904 человек. В конце мая интернет-опросы показывали, что Бабарико занимает первое место в рейтингах с более чем 50% голосов.

19 июня инициативная группа Бабарико заявила о 425 тысячах собранных подписей.

Стать кандидатом в президенты Бабарико действующая белорусская власть не позволила. Лукашенко лично угрожал ему тюрьмой, и осуществил свои угрозы 18 июня 2020 года, когда Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом – на тот момент руководителем предвыборного штаба отца. Задержание произошло, когда Бабарико с сыном направлялись в ЦИК сдать собранные подписи.

Штаб Виктора Бабарико, а также «Белгазпромбанк» начали подвергаться репрессиям еще раньше. С 11 июня в компаниях, связанных с друзьями Бабарико, прошли обыски и задержания. По «делу «Белгазпромбанка» были задержаны около 20 человек.

18 июня в знак протеста против задержания Бабарико белорусы вышли на «цепь солидарности» – первую крупную акцию в такой форме в истории Беларуси. 19 июня к Минску присоединились другие города. Начались массовые задержания.

ПРИГОВОР – 14 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Судебный процесс по «делу «Белгазпромбанка» начался в Верховном Суде Республики Беларусь 17 февраля 2021 года и длился почти 5 месяцев.

28 июня Виктор Бабарико выступил с последним словом, во время которого сказал, что не совершал никаких противоправных действий и ему не стыдно перед детьми, коллегами и соратниками.

«Я не могу признаться в преступлении, которого я НЕ совершал <…>. Пожив достаточно большую часть жизни, пребывая в этой клетке, я могу точно сказать, что мне не стыдно за свою жизнь перед людьми, с которыми я сталкивался… За очень короткий период, чуть больше месяца, я увидел ту Беларусь, тех людей, у которых не просто есть шанс. У которых, я уверен, еще будет Беларусь улыбчивая, честная, открытая», – говорил Виктор Бабарико в конце суда.

Прокурор Сергей Гиргель запросил для Виктора Бабарико 15 лет лишения свободы в колонии усиленного режима и штраф в размере 5 тысяч базовых величин.

Приговор политзаключенному экс-банкиру вынесли 6 июля. Судья Верховного Суда Республики Беларусь Игорь Любовицкий покарал Виктора Бабарико 14 годами колонии в условиях усиленного режима, штрафом 145 тысяч рублей (5 тысяч базовых величин). Также политический заключенный должен выплатить более 46 миллионов рублей, чтобы погасить якобы причиненный им ущерб.

Бабарико запретили занимать должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей на срок 5 лет.

ПРЕСЛЕДОВАНИЕ АДВОКАТОВ

Поскольку приговор был вынесен судом высшей инстанции в Беларуси, у Виктора Бабарико не было возможности обжаловать его. Очень скоро после приговора бывшего банкира этапировали в Новополоцкую исправительную колонию №1. Там он сначала работал как истопник пекарни, потом стал вкладчиком хлебобулочных изделий. За месяцы работы истопником в августе Бабарико заработал 1 рубль 60 копеек. Телеграм-канал штаба Виктора Бабарико сообщал, что условия работы очень тяжкие – даже при выключенных печках температура в пекарне превышает 30°С, помещение практическая не вентилируется, открывать окна нельзя.

Под преследование попали и адвокаты, взявшиеся защищать Бабарико.

Максим Знак, отвечавший за правовые вопросы в Штабе Бабарико, был задержан еще 9 сентября 2020 года и в этом году осужден на 10 лет.

Илья Салей, которого задержали вместе с Максимом Знаком, но затем отпустили, уехал из Беларуси. Александра Пыльченко лишили лицензии более года назад, Дмитрия Лаевского – в июле 2021 года, Наталью Мацкевич отстранили от работы 13 октября, а 25 октября исключили из коллегии адвокатов.

28 октября текущего года из адвокатуры исключили последнего адвоката Бабарико – Евгения Пыльченко. Пыльченко защищал также подругу семьи Бабарико Светлану Купрееву, своего коллегу адвоката Максима Знака.

ДОЧЬ МАРИЯ: «СПРАШИВАЛ: ЧТО Я СКАЖУ ВНУКАМ – ЧТО ЗНАЛ, ЧТО ДЕЛАТЬ И ПОБОЯЛСЯ?»

У Виктора Бабарико двое детей: сын Эдуард и дочь Мария, живущая в Австралии. Жена погибла в 2017 году во время занятия дайвингом.

Эдуард Бабарико — один из основателей краудфандинговой площадки «Улей» и соучредитель площадки «MolaMola», благодаря которым в Беларуси были реализованы сотни полезных общественных, культурных и благотворительных проектов и инициатив. Среди них: 211 проектов – издание книг для детей и взрослых на русском и белорусском, 82 – с театральными и кинопоказами, съемками документальных и короткометражных фильмов, 77 – выпуск дебютных музыкальных альбомов. Почти 200 инициатив были связаны с социальной сферой (поддержка больниц, уход за животными, другие важные проекты для общества), более 120 – с дизайном (одежда, аксессуары, креативные продукты), 88 бизнес-проектов начали свое существование с помощью краудфандинга.

Эдуарда Бабарико власти также решили оставить без адвокатов. 2 ноября Министерство юстиции на заседании аттестационной комиссии приняло решение о невозможности выполнения адвокатами Ириной Воронковой и Игорем Петрашевичем своих профессиональных обязанностей ввиду недостаточной квалификации.

Эдуард Бабарико до сих пор находится в СИЗО КГБ.

Дочь Виктора Бабарико Мария делилась во время стрима на Youtube воспоминаниями, о том, что отец впервые рассказал ей о желании участвовать в выборах еще в конце 2019 года.

«Он мне сказал: «Понимаешь, Маша, я же знаю, что надо делать. И вот что я скажу внукам? Что знал, что нужно делать, и я побоялся», – вспоминала Мария тот разговор.

Виктора Бабарико можно поддержать письмами по адресу: ИК № 1, ул. Техническая, 8, 211440, г. Новополоцк.

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