Глава МВД Беларуси Кубраков о мигрантах: Мы готовы принять всех

Глава МВД Беларуси Кубраков о мигрантах: Мы готовы принять всех5
- 9.11.2021, 10:50
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Лукашенковский министр не увидел в поведении нелегалов каких-то проблем.
Министерство внутренних дел Беларуси «не видит нарушений законодательства мигрантами».
Об этом рассказал министр Иван Кубраков, передает «Наша Нива» со ссылкой на АТН. Он сказал, что каких-то проблем по поводу поведения мигрантов нет.
«Да, количество мигрантов выросло. Мы как республика гостеприимная, мы на сегодня готовы принять всех», - отметил Кубраков.
«Люди бегут от войны, они пытаются пройти в Евросоюз, наша задача-обеспечить охрану общественного порядка и она обеспечена».
«Они [мигранты] находятся на территории Республики Беларусь законно», — сказал Кубраков.
Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.