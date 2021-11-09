Глава МВД Беларуси Кубраков о мигрантах: Мы готовы принять всех 5 9.11.2021, 10:50

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Лукашенковский министр не увидел в поведении нелегалов каких-то проблем.

Министерство внутренних дел Беларуси «не видит нарушений законодательства мигрантами».

Об этом рассказал министр Иван Кубраков, передает «Наша Нива» со ссылкой на АТН. Он сказал, что каких-то проблем по поводу поведения мигрантов нет.

«Да, количество мигрантов выросло. Мы как республика гостеприимная, мы на сегодня готовы принять всех», - отметил Кубраков.

«Люди бегут от войны, они пытаются пройти в Евросоюз, наша задача-обеспечить охрану общественного порядка и она обеспечена».

«Они [мигранты] находятся на территории Республики Беларусь законно», — сказал Кубраков.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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