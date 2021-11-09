Александр Хара: Лукашенко и Путин заслуживают возмездия

Александр Хара: Лукашенко и Путин заслуживают возмездия8
- 9.11.2021, 11:01
- 9,800
Евросоюз должен действовать.
Украинский дипломат и политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара прокомментировал в «Фейсбуке» «гибридную войну», которую развязал Лукашенко против соседних стран:
— Происходящее на границе Беларуси и Польши — это всего лишь следующий этап войны против свободного мира. Подход ЕС «слишком мало, слишком поздно» приведет к дальнейшему его распаду.
Тем не менее, Евросоюз может попытаться справиться с этой проблемой, оказывая давление как Лукашенко, так и его старшего партнера Путина.
Прекратите все торговые, банковские и финансовые операции с Минском, закройте границу для грузовых перевозок.
Но, самое главное, отмените решение по «Северному потоку-2» и наложите жесткие санкции на Россию. Лукашенко и Путин разделяют одни и те же ценности, цели и методы. Их руки в одной и той же красной крови. Они строят «союзное государство». Они заслуживают справедливого возмездия.