Александр Хара: Лукашенко и Путин заслуживают возмездия 8 9.11.2021, 11:01

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Александр Хара

Евросоюз должен действовать.

Украинский дипломат и политолог, эксперт фонда «Майдан иностранных дел» Александр Хара прокомментировал в «Фейсбуке» «гибридную войну», которую развязал Лукашенко против соседних стран:

— Происходящее на границе Беларуси и Польши — это всего лишь следующий этап войны против свободного мира. Подход ЕС «слишком мало, слишком поздно» приведет к дальнейшему его распаду.

Тем не менее, Евросоюз может попытаться справиться с этой проблемой, оказывая давление как Лукашенко, так и его старшего партнера Путина.

Прекратите все торговые, банковские и финансовые операции с Минском, закройте границу для грузовых перевозок.

Но, самое главное, отмените решение по «Северному потоку-2» и наложите жесткие санкции на Россию. Лукашенко и Путин разделяют одни и те же ценности, цели и методы. Их руки в одной и той же красной крови. Они строят «союзное государство». Они заслуживают справедливого возмездия.

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