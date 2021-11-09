В Гренландии нашли динозавра нового вида 9.11.2021, 11:08

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Реконструкция облика Issi saaneq

Фото: Victor Beccari

Новые находки являются первым доказательством существования особого вида гренландских динозавров.

Динозавр нового вида был обнаружен международной группой исследователей из Португалии, Дании и Германии, в том числе из Университета Мартина Лютера в Галле-Виттенберге (MLU), пишет «Новое время».

Название нового динозавра — Issi saaneq — отдает дань уважения языку гренландских инуитов и означает «холодная кость».

Это было травоядное животное среднего размера с длинной шеей и предшественник зауроподов, самых крупных наземных животных, когда-либо существовавших. Впервые останки этого динозавра бюыли найдены в 1994 году во время раскопок в Восточной Гренландии палеонтологами из Гарвардского университета. Первоначально считалось, что один из экземпляров принадлежит платеозавру, хорошо известному длинношеей динозавру, который жил в Германии, Франции и Швейцарии в триасовый период.

Но сейчас команда провела микрокомпьютерную томографию костей, которая позволила им создать цифровые 3D-модели внутренних структур и костей, все еще покрытых осадком. «Анатомия двух черепов уникальна во многих отношениях, например, по форме и пропорциям костей. Эти образцы, безусловно, принадлежат к новому виду», — говорит ведущий автор Виктор Беккари, проводивший анализы в Лиссабонском университете NOVA.

Травоядный Исси Саанек жил около 214 миллионов лет назад в поздний триасовый период. Именно в это время суперконтинент Пангея распался, и начал формироваться Атлантический океан.

«В то время на Земле происходили климатические изменения, которые позволили первым динозаврам выйти за границы территории Европы», — объясняет профессор Ларс Клемменсен из Копенгагенского университета.

Новый гренландский динозавр отличается от всех других зауроподоморфов, обнаруженных до сих пор; однако он имеет сходство с динозаврами, обитающими в Бразилии, такими как Macrocollum и Unaysaurus, которые почти на 15 миллионов лет старше. Вместе с платеозаврами из Германии они образуют группу платозавридов: относительно изящных двуногих рептилий, достигавших длины от 3 до 10 метров.

Новые находки являются первым доказательством существования особого вида гренландских динозавров, который не только расширяет разнообразие динозавров позднего триаса (235−201 млн лет назад), но также позволяет нам лучше понять пути эволюции и временную шкалу животных, населявших Землю почти 150 млн лет назад.

Как только научная работа будет завершена, окаменелости будут переданы в Музей естественной истории Дании.

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