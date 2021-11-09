Миллиардер Прохоров продает последний крупный актив в России 6 9.11.2021, 11:15

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Михаил Прохоров

Покупателем может выступить «Росатом».

Миллиардер Михаил Прохоров, занимающий 14-ю строчку в списке богатейших россиян от Forbes, продолжает избавляться от активов в России, пишет finanz.ru.

Группа «Онэксим» Прохорова ведет переговоры о продаже государству ПАО «Квадра» - одной двух десятков из энергетических компаний, созданных в результате реформы РАО ЕЭС в 2000х гг.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, покупателем «Квадры» может выступить «Росатом». Сделка еще не согласована, обсуждается сумма около 25 млрд рублей.

Прохоров, в прошлом кандидат в президенты, набравший почти 8% на выборах 2012 года, владеет 82,5% акций компании, объединяющий 20 электростанций и 317 котельных общей мощностью 3,13 ГВт.

«Квадра» - последний крупный актив в реальном секторе российской экономики, оставшийся у Прохорова после распродажи, которую бизнесмен начал вскоре после аннексии Крыма и развала отношений России с Западом.

В 2017-18 году Прохоров избавился от акций «Русала», в том числе продав крупный пакет структурам Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника с 40-процентной скидкой к рыночной цене.

В июне того же года Прохоров продал контрольный пакет медиахолдинга РБК Григорию Березкину, а летом 2016-го он избавился от главного российского актива - 20% акций «Уралкалия», которые за 1,6 млрд долларов купил «Уралхим» Дмитрия Мазепина.

На распродажу собственности в России Прохорова вдохновили обыски в офисе его группы «Онэксим», состоявшиеся 14 апреля 2016 года. Вскоре после визита сотрудников ФСБ Прохоров сменил руководство РБК и начал переговорную активность по поиску покупателей на имеющиеся у него доли.

Сейчас, по данным Forbes, из 11,4 млрд долларов состояния Прохорова 9 млрд приходится на наличные. Его крупнейший актив в России - это банк «Ренессанс Кредит», входящий в топ-50 по размеру активов и имеющий на счетах 97,9 млрд рублей вкладов физлиц. Прохорову принадлежит 100% банка.

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