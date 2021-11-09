Польские спецслужбы: В Беларуси может находиться до 15 тысячи нелегалов 7 9.11.2021, 11:22

4,646

На границе в понедельник находилось около четырех тысяч.

Координатор польских спецслужб Станислав Жарын прокомментировал новую волну «гибридной войны» Лукашенко против Евросоюза.

В эфире «Польского радио» он заявил, что на территории Беларуси может находиться от 12 до 15 тысяч нелегалов.

На границе, по оценкам спецслужб, в понедельник могло находиться до четырех тысяч мигрантов.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».