Игра в странности 5 9.11.2021, 11:31

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Может ли нормальный человек согласиться с такими «идеями»?

Понять глупость людям обычно тяжелее всего. Мы очень часто пытаемся объяснить и свои и чужие действия с точки зрения логики, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Потому что так — хорошо, так образуется какой-то порядок вокруг. Дважды два — четыре! Три плюс пять — восемь! Вода течет вниз. Мосты — для того, чтобы по ним через реки переходить/переезжать. Дома — чтобы там жить. Вот! Классно, правда? Вышеперечисленные идеи легко уяснить, легко использовать в жизни. И нормальные люди так и делают…

Теперь представьте сумасшедшего. Который считает, что дважды два — пять. Мосты — для того, чтобы на них жить. С помощью домов мы добываем себе… железо и каменный уголь. Что будет с нами, если мы попытаемся его понять? Легкий «отъезд крыши» — обеспечен.

А если в руках такого «экземпляра» сосредоточена власть? А если у него идеи фикс не про устный счет, а про то, как «лучше» обустроить общество?

Давайте рассмотрим набор идей, который использует наш т.н. правитель:

1) Смерть — это хорошо.

2) Больше смертей — это очень хорошо.

3) Только с помощью насилия, грубости и хамства можно управлять этим народцем.

4) Мне скоро конец, но я утащу за собой как можно больше людей.

Может ли нормальный человек согласиться с такими идеями? Видимо, нет. И потому мы пытаемся просто «не замечать» странностей. Мало того — мы им подыгрываем!

Отменили масочный режим… Медики почесали репу и «утерлись».

Пришел на границу приказ: гнать мигрантов в Литву и Польшу. Пограничники взяли под козырек, побежали исполнять.

Закрыли все мало-мальски приличные СМИ, почти все честные телеграм-каналы записали в экстремисты. А мы — спокойны как удавы, с утра подъем — и на работу.

Люди, может хватит? Мы же уже дошли до пропасти, а кое-кто помогает нам «сделать шаг вперед».

Бастуй, Беларусь!

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