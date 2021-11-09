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Наблюдается большая концентрация белорусских силовиков на границе с Польшей: новое видео

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  • 9.11.2021, 11:42
  • 34,246
Наблюдается большая концентрация белорусских силовиков на границе с Польшей: новое видео

Большая группа военных в амуниции направилась в лагерь нелегалов возле погранперехода «Кузница».

Большая группа белорусских силовиков в амуниции направилась в палаточный лагерь нелегальных мигрантов возле погранперехода «Кузница», сообщает Минобороны Польши.

Готовится новая масштабная провокация?

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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