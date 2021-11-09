Наблюдается большая концентрация белорусских силовиков на границе с Польшей: новое видео 24 9.11.2021, 11:42

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Большая группа военных в амуниции направилась в лагерь нелегалов возле погранперехода «Кузница».

Большая группа белорусских силовиков в амуниции направилась в палаточный лагерь нелегальных мигрантов возле погранперехода «Кузница», сообщает Минобороны Польши.

Готовится новая масштабная провокация?

Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 9, 2021

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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