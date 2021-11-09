БОР: Пусть те, кто еще не определился с забастовкой, съездит на ближайшее кладбище 9.11.2021, 11:57

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Каждый день белорусов становится меньше как минимум на 300 человек.

Им все равно на оправдания, им все равно на какие-то факторы, им уже абсолютно все равно на политику и происходящее вокруг. Нет, они не пофигисты, они мертвы. Каждый день из состава ябатек, аполитичных людей и настоящих белорусов становится меньше как минимум на 300 человек, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

И эта тенденция снижаться не планирует, так как некоторые продолжают игнорировать короновирус, его же не видно, так может его нет?

А могилы вам видны? А кресты все могут рассмотреть?

Пускай те, кто еще не определился, съездит на ближайшее кладбище. Вы своими глазами увидите количество новых могил. Вы своими глазами увидите все перспективы, убедитесь, что это не фейки. И, быть может, до вас дойдет, что никто не сможет позаботиться о вас кроме самих вас.

Никто не сделает этот выбор, только мы сами. Только своими усилиями можно все это прекратить. Сделать выбор чтобы жить!

Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких.

Стачке быть!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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