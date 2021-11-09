Режим Лукашенко готовит новые провокации: что происходит на границе с Польшей и Литвой 18 9.11.2021, 12:15

47,254

Фото: БелТА

(обновляется) Отмечается большая концентрация белорусских военных на польской границе.

Вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Сегодня наблюдается большая концентрация белорусских силовиков на границе с Польшей. Значительные группы проинструктированных мигрантов ночью были переброшены и к границе с Литвой.

15.23 Мигранты получают инструкции, как использовать детей для попыток форсирования польской границы.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

В доказательство он показал скриншоты таких сообщений. «Берите детей, обнимайте их, выглядите грязными и усталыми», - написано в инструкциях.

Bei den psychologischen Aktivitäten gegen Polen werden hauptsächlich Kinder und Frauen ausgenutzt. Migranten werden instruiert, wie sie Kinder benutzen können, um die Grenze zu überqueren. "Nehmt die Kinder, armt sie um, seht schmutzig und müde aus." 2/3 pic.twitter.com/5SqojHvuVW — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 9, 2021

15.10 Мигранты вновь пытаются прорвать границу Польши. В ход пошли огромные деревья, которые нелегалы обрушивают на пограничные заграждения.

Это хорошо видно на видео с воздуха, снятом польскими пограничниками.

Что происходит на границе Беларуси с Польшей и Литвой? Сайт Charter97.org собрал главные новости.

14.40 Толпы мигрантов продолжают собираться возле ТЦ «Галерея Минск».

Скорее всего, мигранты ждут транспорт к границе: в руках у них сумки и чемоданы.

14.04 Белорусские силовики начали стрельбу в лагере мигрантов возле Кузницы.

Журналист Тадеуш Гичан сообщил, что солдаты стреляют над головами мигрантов, желающих войти в лагерь. На пограничных постах иностранцев забирают из машин вооруженные силовики.

Кроме того, польские пограничники заявили, что периодически слышат выстрелы на белорусской стороне границы. Польская сторона сообщает, что на одном из видео в воздух стреляет белорусский офицер, отпугивая беженцев, чтобы они не шли обратно в Беларусь.

Looks like Belarusian regime decided not to allow any more migrants at the camp in Kuznica (perhaps worrying that it could backfire). Soldiers shooting over the heads of those trying to get to the camp. Also at the checkpoints they turn taxis carrying migrants back to Grodno. pic.twitter.com/Pettatp06l — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 9, 2021

jeszcze jeden film z granicy na którym dość wyraźnie widać strzelającego białoruskiego żołnierza (być może to ta sama lokalizacja) pic.twitter.com/rsURb6IXfE — Wojciech Szewko (@wszewko) November 9, 2021

Reports are coming that Belarusian soldiers are firing in the air to scare off those migrants who tried to return to Belarus. pic.twitter.com/tr0KdrKzTF — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021

13.35 Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал Евросоюз сплотиться и оказать поддержку Польше и Германии.

"Польше или Германии в одиночку не справиться. Сплотиться должны все страны ЕС, поскольку белорусский правитель Александр Лукашенко пытается использовать судьбы беженцев, чтобы дестабилизировать Запад", - заявил он в интервью газете Bild, опубликованном во вторник, 9 ноября (перевод — dw.com).

13.16 Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер выступил за ужесточение санкций против Лукашенко и его окружения в связи с обострением миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Такое мнение он высказал немецкой газете Bild.

12.55 Мигранты с белорусской стороны снова начали штурмовать границу Польши.

На кадрах, опубликованных нелегалами, видно разрушенное заграждение и продолжающиеся попытки штурма мигрантами защитного барьера с колючей проволокой.

12.41 НАТО поддержало Польшу в связи с провокациями режима Лукашенко на границе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с президентом Польши Анджеем Дудой ситуацию на польско-белорусской границе и заявил о солидарности альянса с Варшавой.

«Тема очевидная: атака режима Лукашенко на польскую границу», – сообщил о разговоре госсекретарь канцелярии польского президента Якуб Кумох.

Przed chwilą odbyła się rozmowa prezydenta @AndrzejDuda i sekretarza generalnego @NATO @jensstoltenberg . Temat oczywisty: atak reżimu Łukaszenki na polską granicę. Na razie tyle szczegółów. Nasze przedstawicielstwo @PLinNATO działa. Sojusznicy wyrażają poparcie dla Polski pic.twitter.com/xa4XvNqE0l — Jakub Kumoch (@JakubKumoch) November 9, 2021

12.04Ночью белорусские пограничники перебросили к границе с Литвой сотни нелегальных мигрантов, которые разбили лагерь на белорусской стороне, рядом с Капчаместской пущей, около населенного пункта Кадыш, сообщает delfi.lt.

11.42 Большая группа белорусских силовиков в амуниции направилась в палаточный лагерь нелегальных мигрантов возле погранперехода «Кузница», сообщает Минобороны Польши.

Готовится новая масштабная провокация?

Duża grupa białoruskich funkcjonariuszy zbliża się w okolice obozowiska migrantów w Kuźnicy pic.twitter.com/dtOE5N5d6P — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 9, 2021

11.39 Польские премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр обороны Мариуш Блащак прибыли на границу с Беларусью.

В Кузнице Белостоцкой они встретились с офицерами и солдатами, несущими службу на польско-белорусской границе.

11.22 Координатор польских спецслужб Станислав Жарын прокомментировал новую волну «гибридной войны» Лукашенко против Евросоюза.

В эфире «Польского радио» он заявил, что на территории Беларуси может находиться от 12 до 15 тысяч нелегалов. На границе, по оценкам спецслужб, в понедельник могло находиться до четырех тысяч мигрантов.

10.23 Правительство Литвы одобрило введение в приграничных с Беларусью районах режима чрезвычайного положения.

С инициативой выступило Министерство внутренних дел страны — в связи с большим потоком легальных мигрантов на белорусско-польской границе и угрозы этой ситуации для Литвы, сообщает delfi.lt.

10.12 МИД Польши призвал немедленно ввести санкции против всех физических и юридических лиц, причастных к ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.

"Санкции должны немедленно последовать в отношении всех физических и юридических лиц, причастных к этой ужасающей гибридной атаке", - сообщило ведомство в соцсети Twitter.

9.59 Полиция Польши сообщила о том, что минувшая ночь на границе с Беларусью прошла относительно спокойно.

Имела место только одна провокация: нелегалы бросали камни в автомобиль польской полиции.

Na granicy noc minęła w miarę spokojnie. Jedynie w policyjny samochód poleciał kamień.#naGranicy pic.twitter.com/mCqShhG0Ri — podlaska Policja (@podlaskaPolicja) November 9, 2021

9.38 ЕС изучит вопрос о введении санкций против авиакомпаний третьих стран из-за ситуации с миграцией на польско-белорусской границе. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель и замглавы Еврокомиссии Маргаритис Схинас в ближайшие дни отправятся в страны, откуда мигранты едут в ЕС.

8.20 Со вчерашнего вечера нелегальные мигранты разбили на белорусско-польской границе огромный палаточный лагерь, всю ночь они жгли костры. По разным оценкам, сейчас в лагере находятся до 5 тысяч человек.

Бесконечные костры мигрантов, дым от которых затянул горизонт, показывают в «Твиттер» части польской территориальной обороны и полиция Подляшья.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».