«Хватит молчать! Нашу страну превратили в проходной двор!» 12 9.11.2021, 12:32

23,128

Как белорусы реагируют на «гибридную войну» Лукашенко против стран НАТО.

Тысячи нелегальных мигрантов, доставленных режимом Лукашенко под границы Польши, готовятся к штурму. Ситуация обостряется и на границе с Литвой.

Что белорусы думают о «гибридной войне» Лукашенко против стран НАТО? Сайт Charter97.org собрал самые яркие комментарии:

«О чем думают белорусские военные, участвующие в этой провокации, а также их родители.

Мертвые иностранцы организаторов провокации не интересуют! Им нужны мертвые белорусские военные: с реальными документами, плачущими родственниками, посмертным награждением «героев». В СССР так уже было и не раз».

«У крысы съехала крыша окончательно. И он считает себя «гарантом» безопасности? Лукашенко перешел все границы. Объявите его вместе с Путиным террористами, пока они не устроили Третью мировую».

«Вот к чему мы пришли при этом горе-руководителе. Воюет с соседями. Это уже не передать словами».

«Как бывшему погранцу, непосредственно несшему службу по охране границы, безмерно стыдно за тех салаг, которые сейчас продают рубежи нашей родины кому попало.

За время моей службы ни один нарушитель не пересек границу на том участке, где я работал. Свои благодарности, характеристики, уважение я получил заслуженно. А чем будут гордиться эти продававшиеся за премию «пеньки»?! Они об этом пока еще не задумываются, да там и думать не чем. Все достойные военные ушли со службы еще в 2009-2012 годах, когда Лукашенко начал зачистку руководящих должностей в частях и комендатурах - по надуманным статьям были уволены командиры и замы, а на их места посажены кремлевские ставленники».

«Как бывший ваш коллега полностью солидарен с вами. Мне стыдно кому-либо признаться, что я много лет отдал службе на границе. Происходящее не укладывается в голове. Это и позор и преступление. После моего увольнения, зная мою специфическую службу, контрабандисты неоднократно подходили с определенными целями. Но как-то совесть даже после службы не позволяла встать на другую сторону. А что вижу теперь? Дичь полная. Те же контробандисты в шоке от происходящего. Кстати, вышел из ветеранской организации, не хочу даже близко быть к этому позору».

«Хорош спать или белорусам нормально, что страну дербанят?!»

«Доктор Щигельский был абсолютно прав, когда предупреждал, что мозаичный психопат у власти может всю Беларусь превратить в дурдом, если ему вовремя не оказать психиатрическую помощь в Новинках».

«Польша сегодня реагирует вполне себе прилично. А мы, белорусы, почему молчим? Из нашей страны устроили проходной двор!»

«Надо всем белорусам (и ябатькам, и змагарам) собираться и идти к границе оттеснять оттуда мигрантов в сторону Минска! Особенно ябатькам! Неужели вы не видите, что ваш вурдалак Лукашенко хочет ввергнуть Беларусь в войну с соседями?! В этой войне будете погибать и вы, и ваши дети!»

«Я искренне хочу, чтобы планы семьи Лукашенко рухнули и у них ничего не получилось. Я хочу, чтобы эти мигранты пришли к организатору в резиденцию и «поздравили» его с удачным проектом».

«Белорусы должны понять, что сегодня на кону наша независимость. Пора уже как-то брать инициативу в свои руки».

«Объединятся нужно всем трудовым коллективам Беларуси Только все вместе сможем выстоять против московской орды и лукафашизма! Тем более, что нужно уже защищать свою страну от оккупации Путина».

«Руками Лукашенко развязывается война с западной цивилизацией. Белорусы, хватит молчать», — пишут читатели сайта Charter97.org.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».