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Валерий Цепкало о забастовке: Призываю не выходить на работу из-за ситуации с COVID-19

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  • 9.11.2021, 12:44
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Валерий Цепкало о забастовке: Призываю не выходить на работу из-за ситуации с COVID-19
Валерий Цепкало

Режим мог закупить западную вакцину, но этого не сделал.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало в своем воскресном стриме на YouTube затронул тему забастовки и COVID-19 в Беларуси:

— Мы не можем не сказать про забастовку. Я еще раз призываю наших рабочих поддержать инициативу Белорусского объединения рабочих, не выходить на работу. Именно в связи c ситуацией c COVID-19.

Режим вполне мог попросить, чтобы зарубежные производители доставили ему вакцину, тем более, что МВФ выделил на эти цели 1 миллиард долларов. Ничего не стоило взять 200 миллионов и закупить западную вакцину — Pfizer или Astrazeneca, которые прошли сертификацию в Европе, ведь Беларусь — европейская страна.

Можно было взять и вакцинировать всех белорусов или хотя бы половину. При 70% привитых инфекцияочень медленно распространяется.

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