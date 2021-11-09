Палеонтологи нашли древнейшее животное-«отшельника» 9.11.2021, 12:47

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фото: Zhang Xiguang, Yunnan University

Они селились в пустых раковинах еще полмиллиарда лет.

Раки-отшельники пользуются раковинами брюхоногих моллюсков в качестве убежища и укрытия от опасностей. Сегодня известно несколько сотен видов таких ракообразных плюс несколько видов червей, которые прибегают к подобной стратегии защиты. Однако недавно команда палеонтологов из Китая и Великобритании обнаружила самый древний пример такого поведения — окаменелости червеобразных животных, поселившихся в раковине еще около 500 миллионов лет назад, пишет сайт Naked science.

Четыре изученных образца сохранились в осадочных породах, которые скопились на дне древнего моря и сегодня оказались на территории китайской провинции Юньнань. Рассматривая их, ученые различили следы конических раковин, скорее всего, оставленных хиолитами — представителями вымершей группы беспозвоночных, близких моллюскам. Они широко встречаются в кембрийских отложениях, однако на этот раз раковины оказались совмещены с остатками других древних морских животных — приапулид.

Это червеобразные беспозвоночные и сегодня обитают на дне океана, предпочитая холодные воды приполярных широт. Из-за внешней схожести с пенисом их назвали в честь древнегреческого бога Приапа, олицетворявшего «мужскую силу». Приапулиды питаются мертвой органикой и водорослями и ведут роющий образ жизни уже сотни миллионов лет: считается, что появились они еще во время Кембрийского взрыва, около 540 миллионов лет назад, когда возникло большинство типов современных животных. До нашего времени дошло около 20 видов приапулид.

Найденные в Юньнане окаменелости палеонтологи отнесли к роду Eximipriapulus. Ни одного образца приапулиды отдельно от раковины не обнаружили, поэтому ученые уверены, что животные не просто скрывались в них, а использовали раковины как постоянное убежище. Форма и размеры этих крошечных организмов соответствуют их раковинам, показывая, что те выбирали раковину «под себя» с такой же тщательностью, как это делают раки-отшельники. До сих пор не было известно ни одного примера такого поведения у приапулид — и ни одного примера подобной древности.

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