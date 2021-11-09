Мигранты с белорусской стороны снова начали штурмовать границу Польши 2 9.11.2021, 12:55

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Нелегалы разрушают заграждения и режут колючую проволоку.

Ночевавшие возле польской границы после вчерашнего штурма мигранты продолжают публиковать видео с белорусской стороны.

На кадрах видно разрушенное заграждение и продолжающиеся попытки штурма мигрантами защитного барьера с колючей проволокой.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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