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Мигранты с белорусской стороны снова начали штурмовать границу Польши

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  • 9.11.2021, 12:55
  • 15,598
Мигранты с белорусской стороны снова начали штурмовать границу Польши

Нелегалы разрушают заграждения и режут колючую проволоку.

Ночевавшие возле польской границы после вчерашнего штурма мигранты продолжают публиковать видео с белорусской стороны.

На кадрах видно разрушенное заграждение и продолжающиеся попытки штурма мигрантами защитного барьера с колючей проволокой.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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