Белорусские банки остановят интернет-платежи и переводы в другие страны? 9 9.11.2021, 13:01

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Со странной «инициативой» выступило МВД.

МВД направило банкам интересное письмо, пишет InfoBank.by. Ведомство предлагает «по умолчанию» запретить интернет-платежи по карточкам и переводы в другие страны. А подключать эти услуги придется отдельно.

Это все потому, что увеличилось число мошеннических операций, вот МВД и предлагает систему ответных мер.

На основании анализа сложившейся практики и прогнозирования развития киберпреступности МВД считает целесообразным рекомендовать банковскому сообществу принять комплекс мер, включающих:

— запрет «по умолчанию» совершения интернет-платежей по выдаваемым банковским платежным картам с возможностью подключения данного функционала по желанию пользователя, либо его активации посредством СДБО (системы дистанционного банковского обслуживания) с подтверждением своих действий путем ввода защитного кода 3D-secure;

— при активации функции совершения интернет-платежей, в том числе посредством СДБО, одновременное применение по умолчанию технологий 3D-secure;

— установку «по умолчанию» ограничений по сумме количества совершенных расходных операции в части P2P-переводов (переводы с карточки на карточку);

— подключение «по умолчанию» СМС-информирования о расходных операциях по эмитированным банковским платежным картам;

— установка ограничения на эмиссию (выпуск) банковских платежных карт, их количество, максимальную сумму снятия денежных средств в отношении лиц, участвующих в проведении мошеннических операций, приведенных в соответствующим списке;

— установка ограничений «по умолчанию» по сумме и количеству расходных операций, совершенных на банковские платежные карты, платежные и финансовые сервисы зарубежных стран. В частности, Украины и Российской Федерации.

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