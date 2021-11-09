Власти Сингапура не будут оплачивать лечение непривитым от COVID-19 1 9.11.2021, 13:08

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Ограничение не коснется детей до 12 лет.

Правительство Сингапура с 8 декабря не будет оплачивать лечение от коронавируса гражданам, которые решили не вакцинироваться, сообщил министр здравоохранения страны Онг Е Кунг, пишет сайт "Радио Свобода".

"Минздрав должен будет взимать плату за медицинские счета пациентов с COVID-19, которые могли вакцинироваться, но отказались это делать", — сказал Кунг.

Ограничение не коснется детей до 12 лет и тех, кто не может сделать прививку от коронавируса по медицинским причинам.

Как сообщает издание The Straits Times, за последний месяц две трети пожилых пациентов в Сингапуре, которые оказались в реанимации, не имеют прививок от COVID-19.

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