«Мы остаемся дома, чтобы сохранить мир»1
- 9.11.2021, 13:13
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Белорусы продолжают присоединяться к общенациональной забастовке.
Беларусы продолжают присылать свои забастовочные селфи с тегом #Я_Дома, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
«Мы остаемся дома, чтобы сохранить мир.
Мы остаемся дома, чтобы защитить собственную независимость.
Мы остаемся дома, чтобы уберечь себя», — заявляют новые участники стачки.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.
4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.