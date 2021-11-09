«Мы остаемся дома, чтобы сохранить мир» 1 9.11.2021, 13:13

1,292

Белорусы продолжают присоединяться к общенациональной забастовке.

Беларусы продолжают присылать свои забастовочные селфи с тегом #Я_Дома, сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

«Мы остаемся дома, чтобы сохранить мир.

Мы остаемся дома, чтобы защитить собственную независимость.

Мы остаемся дома, чтобы уберечь себя», — заявляют новые участники стачки.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.