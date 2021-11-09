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Глава крупнейшей фракции Европарламента выступил за ужесточение санкций против Лукашенко из-за мигрантов

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  • 9.11.2021, 13:16
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Глава крупнейшей фракции Европарламента выступил за ужесточение санкций против Лукашенко из-за мигрантов
Манфред Вебер

Реакция ЕС на действия режима в Минске должна быть единой и решительной.

Глава ведущей фракции Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - Манфред Вебер считает необходимым ужесточить санкции против Лукашенко и его окружения в связи с обострением миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Такое мнение он высказал немецкой газете Bild.

— Реакция ЕС на действия диктатора Лукашенко должна быть единой и решительной. Восточным государствам - членам Евросоюза нужна быстрая и эффективная помощь, - заявил Вебер. — Необходимо ужесточение санкций против Лукашенко и его окружения, - добавил он.

Сейм Польши соберется 9 ноября на внеочередное заседание из-за миграционного кризиса на границе. Пока все попытки незаконного пересечения границы Польши удается предотвращать.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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