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В Киеве задержали главного «палача» «ДНР»

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  • 9.11.2021, 13:22
  • 18,112
В Киеве задержали главного «палача» «ДНР»

Он руководил пытками в тюрьме «Изоляция» в Донецке.

Украинский журналист Станислав Асеев заявил, что в Киеве задержали военного преступника тюрьмы «Изоляция» в оккупированном Донецке Дениса Куликовского.

«В Киеве задержан главный военный преступник «Изоляции» — Куликовский Денис, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожита не зря», — написал он.

Куликовского называют самым страшным профессиональным палачем «ДНР».

Как сообщал один из собеседников «Нового времени», Куликовский — «это случай, когда можно устроить показательный судебный процесс, чтобы показать, что есть человек, который непосредственно причастен к наихудшим формам насилия».

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