«Даже подчиненные Чемодановой отказались» 7 9.11.2021, 13:32

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Ольга Чемоданова

Идти на должность пресс-секретаря МВД в Беларуси значит получить в свой адрес проклятия тысяч и тысяч семей.

Место Ольги Чемодановой в пресс-службе МВД заняла Наталья Сахарчук, которая журналистам была хорошо известна по работе в отделе агитации и пропаганды брестской ГАИ. Она долгое время там работала, перед тем как стала официальным представителем УВД Брестского облисполкома.

Наталья Сахарчук происходит из милицейской династии. Ее дед был начальником Кормянского РОВД еще в советские времена. Отец, полковник в отставке Михаил Зеленый, в свое время возглавлял брестскую милицию. Муж Сахарчук тоже милиционер: служит в областной ГАИ.

Сама Наталья училась и выросла в Бресте, а потом тоже пошла работать в милицию. Сначала следователем, а затем перешла в областную ГАИ. Более 10 лет возглавляла отделение агитации и пропаганды брестской областной ГАИ.

Потом более двух лет руководила пресс-службой УВД Брестского облисполкома. Областным пресс-секретарем стала после того, как с должности сняли Сергея Дученко.

«Позиция пресс-секретаря в системе МВД всегда была рискованной, так как можно было вылететь только после «неправильного», по мнению начальства, комментария журналистам. Так произошло и с Дученко — его сильно понизили, а на его должность взяли Сахарчук, — рассказал «Нашей Ниве» осведомленный источник из системы МВД. — На должность пресс-секретаря МВД она приходит настолько же случайно, как когда-то приходила Чемоданова.

Карьерная ситуация в Бресте Сахарчук ничего уже не обещала — выше не прыгнешь. А при переводе в Минск вырисовывается перспектива получить погоны полковника (сейчас она подполковник. — Прим. «НН».) и служебную квартиру: раньше в Минск не очень-то хотели ехать — сотрудникам пресс-службы не предоставляли жилья».

В истории с эти назначением есть определенная особенность: никто, кроме Сахарчук, не соглашался быть пресс-секретарем МВД.

«Сотрудники понимают, история, начатая в 2020-м, еще не закончена, — говорит наш источник. — Идти на должность пресс-секретаря означает повторить судьбу Чемодановой: получать в свой адрес проклятия тысяч и тысяч семей, без возможности когда-либо отмыться отговорками, что всего лишь выполнял приказы.

Поэтому ни один из подчиненных Чемодановой, в том числе из тех, кого она сама приводила, начальником пресс-службы идти не захотел, найдя более-менее подходящие отговорки.

Пришлось искать по всей стране — нашли Сахарчук. Видимо, следует ожидать продолжения заложенной информационной линии, но без самодеятельности — у Сахарчук же не столько энергии, как у Чемодановой».

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