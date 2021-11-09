ЕС из-за COVID-19 исключил Украину из «зеленого» списка стран для путешествий 9.11.2021, 14:11

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Также исключен Сингапур.

Европейский союз решением от 9 ноября 2021 года официально исключил Украину из списка безопасных стран для путешествий, пишет unian.net.

Таким образом, государствам-членам ЕС рекомендовано ограничить возможность для осуществления несущественных (туристических) поездок для путешественников из Украины.

"На несущественные поездки в ЕС из стран или организаций распространяется временное ограничение на поездки. Это не исключает возможность для государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников", – идет речь в документе.

Также из "зеленого" списка исключили Сингапур.

Следующий пересмотр списка безопасных стран состоится через две недели.

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