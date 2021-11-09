У россиян обнаружили массовую беспомощность перед карточными мошенниками 6 9.11.2021, 14:28

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Только 0,2% населения знают, кому и какую информацию по банковской карте можно предоставлять.

Большинство россиян не располагает достаточными знаниями, как уберечь данные своих банковских карт от мошенников, следует из исследования, проведенного международной платежной системой Visa, пишет finanz.ru.

«Только 0,2% опрошенных знают, кому и какую информацию по банковской карте можно предоставлять, а также как отличить безопасный веб-сайт для оплаты в интернете», - говорится в исследовании. По словам главы департамента управления рисками Visa в России Эвелины Нечипоренко, технологии, защищающие платежные данные, совершенствуются с каждым днем, становятся все более надежными, но многие пользователи все еще не готовы к встрече с мошенниками.

Согласно результатам исследования, с отдельными правилами безопасности знакомы 90% опрошенных: совершать оплату только на официальных сайтах, не записывать ПИН-код от карты, не сообщать третьим лицам данные своей карты. Хуже осведомлены об этом молодые люди в возрасте до 25 лет. Респонденты, которые уже имели опыт общения с мошенниками, лучше знают эти правила. Наименее защищенными от мошеннических схем оказались те, кто еще не сталкивался со злоумышленниками.

Чаще всего респонденты готовы раскрыть реквизиты карт и личную информацию в разговоре с человеком, представившимся сотрудником банка - порядка 15% согласны сообщить информацию о сроке действия банковской карты и номер телефона, к которому она привязана. Номер банковской карты и имя ее владельца - это информация, которую можно сообщать настоящим сотрудникам банка. Тем не менее, каждый второй опрошенный (54%) считает, что такие данные нельзя никому сообщать.

Доверие россиян к способам защиты платежных данных

Наиболее эффективной для защиты платежных данных россияне считают двухфакторную авторизацию платежей. Доверяют ей при этом 55% респондентов (среди мужчин этот показатель выше - 61%). Наиболее распространенным способом защиты платежных данных оказались одноразовые коды подтверждения платежей - ими пользуются 74% респондентов, - но доверяет им и считает их эффективными каждый четвертый.

Биометрические способы защиты информации менее распространены, но уровень доверия к ним выше. Распознавание по отпечатку пальца используют 42% опрошенных, считают такой способ надежным 39% респондентов. Защиту с помощью распознавания лица (Face ID) применяют 12% респондентов. Этой технологии доверяют 14% россиян, среди опрошенных в возрасте 18-34 лет этот показатель составил 18%. Еще 3% используют защиту на основе голосовых технологий.

Среди респондентов 12% считают, что эффективных способов защиты данных не существует.

Степень уязвимости россиян перед мошенниками в интернете

Исследование показало, что оплата на сайте магазина - самый популярный способ онлайн-оплаты. Им пользуются 73% респондентов и 45% считают его безопасным. При этом только 35% опрошенных обращают внимание на адрес страницы и знают, что безопасный адрес начинается с https и должен содержать значок закрытого замка. Таким образом, около 65% россиян потенциально могут стать жертвами мошеннических сайтов при оплате покупок в интернете.

Подтверждая оплату покупок одноразовым кодом из смс, большинство россиян обращает внимание на сумму списания (76%) и название онлайн-магазина (65%). При этом про протокол безопасности Visa Secure, который защищает онлайн-покупки с помощью одноразовых кодов, знают 76% опрошенных.

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