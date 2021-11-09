Толпы мигрантов снова собираются в центре Минска

Толпы мигрантов снова собираются в центре Минска5
- 9.11.2021, 14:40
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Нелегалы готовятся к отправке на границу?
Большие группы мигрантов продолжают собираться возле ТЦ «Галерея Минск», отмечает телеграм-канал «Баста!».
Скорее всего, мигранты ждут транспорт: в руках у них сумки и чемоданы, сообщает «Медиазона».
Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.