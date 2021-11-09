В Англии случайно нашли «королевскую» деревянную птицу 9.11.2021, 14:47

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Реставрация старинного сокола

Фото: Paul Fitzsimmons/Marhamchurch Antiques

В свое время его купили лишь за 75 фунтов стерлингов.

Деревянный сокол, купленный за 75 фунтов стерлингов, оказался принадлежностью английской королевы и теперь стоит 200000 фунтов стерлингов, пишет «Новое время».

Эксперты определили, что фигура сокола некогда принадлежала одной из самых известных королев Англии — второй жене короля Генриха VIII Тюдора Анне Болейн.

Она была внесена в каталог как «старинная резная деревянная птица», когда была продана на аукционе. Теперь она была идентифицирована как геральдическая эмблема Анны Болейн, королевский сокол XVI века, который, вероятно, украшал ее частные апартаменты во дворце Хэмптон-Корт.

Изысканная и богато декорированная резьба по дубу находится в таком необычном состоянии, что даже сохранила оригинальную позолоту и цветовую гамму. В 1536 году, всего через три года после того, как птицу сделали, Болейн была обезглавлена по ложному обвинению в супружеской неверности — только потому, что она не могла дать Генриху наследника мужского пола, только дочь, будущую Елизавету I.

Трейси Борман, ведущий историк эпохи Тюдоров и главный куратор Исторических королевских дворцов, благотворительной организации, которая управляет Хэмптон-Корт, сказала: «Ирония заключается в том, что Анна Болейн — самая популярная из шести жен, и она, вероятно, та, от которой осталось меньше всего сохранившихся артефактов. Когда я поняла, как это абсолютно соответствовало бы декоративной схеме, меня охватила дрожь».

Борман считает, что после того, как Болейн впала в немилость, сокол был бы снят и сохранен одним из ее сторонников: «Интересно то, что кто-то явно хотел сохранить его для потомков. Так что, вероятно, он был сторонником Анны».

Пол Фицсиммонс, торговец антиквариатом из Девона, обнаружил сокола на аукционе. Фитцсиммонс из Marhamchurch Antiques в Бакфастли специализируется на мебели и произведениях искусства 15−17 веков. Заметив резьбу, он «не сразу понял, что это значок Анны Болейн, но я знал, что тут была какая-то королевская связь, потому что на нем были корона и скипетр, и это была королевская птица».

«Что в нем удивительного, так это состояние, почти такое же, как в тот день, когда оно было изготовлено… Это такая редкость для произведения времен Тюдоров. Его размеры 20 см на 20,5 см, это много», — добавил антиквар.

Птицу Фитцсиммонс собирается передать дворцово-парковому ансамблю Хэмптон-корт — бывшей королевской резиденции. Предполагается, что деревянный сокол некогда украшал апартаменты проживавшей здесь Анны Болейн.

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