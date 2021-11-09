Анджей Дуда: Белорусский режим беспрецедентным образом атакует польскую границу 1 9.11.2021, 14:56

4,438

Анджей Дуда

Гибридная акция нацелена против всего ЕС.

В Польше завершилась встреча в Бюро национальной безопасности, посвященная ситуации на белорусско-польской границе, пишет Wpolityce.

Итоги заседания подвел президент страны Анджей Дуда. В общении с журналистами он отметил, что польские службы были готовы к подобным сценариям.

— Надо четко сказать: это гибридная акция, проводимая белорусским режимом против Польши и ЕС. Группы мигрантов, идущих к польской границе, направлялись белорусскими службами, которые повели их с обычной дороги в лес, так что они атаковали польско-белорусскую границу, где нет перехода, — сообщил политик.

Ночью серьезных происшествий на участке белорусско-польской границе не было, но мигранты приняли несколько попыток незаконного пересечения границы.

— На данный момент у нас там на границе лагерь мигрантов, которые с белорусской стороны заблокированы белорусскими службами, поэтому они не могут покинуть территорию. В этом лагере ближе всего к границе находится около тысячи человек, — отметил Дуда.

Президент подчеркнул, что разговаривал с властями союзных стран, в том числе с президентами Литвы, Латвии, Эстонии, Грузии и Украины, а также с лидером белорусской демократической оппозиции Светланой Тихановской. По его словам, она «очень критически оценивает эту ситуацию», а все международное сообщество внимательно следит за происходящим.

— Оценка этой ситуации очень однозначна: белорусский режим беспрецедентным образом атакует польскую границу, границу Европейского Союза, подталкивая мигрантов, которых он сам приглашает в Беларусь, — еще раз отметил Дуда.

Из-за сложившейся на границе ситуации Анджей Дуда отменил свой официальный визит в Словакию.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».