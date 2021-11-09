Додик-фактор 9.11.2021, 15:03

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Милорад Додик

Как Россия провоцирует кризис на Балканах.

В современной Боснии и Герцеговине (БиГ) есть немало проблем: несовершенный закон о выборах, все еще сохраняющий этнотерриториальный характер государства; противостояние политических элит, которые не хотят слышать друг друга; отсутствие верховенства права; сегрегация в школах; антигосударственная деятельность православной церкви; воспевание лжегероев минувшей войны и многие другие, мешающие развитию страны, пишет "Европейская правда".

Однако ключевая проблема – это Милорад Додик и его политика.

Несмотря на высокую должность (он является одним из руководителей БиГ), лидером боснийских сербов его называть все сложнее. Сербам в энтитете Республика Сербская (РС) все меньше нравится его сепаратистская риторика и экономическая политика, повлекшая уличные протесты.

Со временем он превратился из лидера боснийских сербов в "Додик-фактор". Фактор, несущий реальную угрозу единому государству и региону. Но этот фактор остается выгодным России, а также в известной степени – Сербии.

Для России Республика Сербская остается последним бесспорным союзником в регионе. Поэтому она пытается закрепиться в этом энтитете посредством снабжения оружия, подготовки бойцов специальных подразделений полиции, поддержки праворадикальных полувоенных организаций, таких как "Ночные волки", пророссийского мотоклуба "Казаки", великосербской организации "Сербская честь" и других.

Главное для Москвы – мать политического союзника в лице Додика с его сепаратистской риторикой и пока контролирующего Республику Сербскую.

Поэтому Москва активно использует "Додик-фактор" в попытках разорвать БиГ, дестабилизировать весь регион и блокировать попытки коллективного Запада нормализовать ситуацию в стране.

В начале апреля политики и СМИ не только Западных Балкан горячо дискутировали о так называемых non-papers, в которых было предложено распределить БиГ между Хорватией и Сербией, а также создать новое государство – мусульманскую Боснию.

Идея не была поддержана большинством международного сообщества, но член Президиума БиГ Милорад Додик поддержал идею, поскольку она будет способствовать "мирному выходу" РС из Боснии и Герцеговины. Двое его коллег, Шефик Джаферович от бошняцкого и Желько Комшич от хорватского народов, жестко ответили: реализовать этот план без войны невозможно!

Поэтому нет никаких сомнений, что война в БиГ, если она будет, не будет носить характер гражданской.

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