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Мигранты штурмуют польскую границу с помощью огромных деревьев: видео с вертолета

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  • 9.11.2021, 15:10
  • 10,714
Мигранты штурмуют польскую границу с помощью огромных деревьев: видео с вертолета

Нелегалы снова пошли на прорыв.

Мигранты вновь пытаются прорвать границу Польши. В ход пошли огромные деревья, которые нелегалы обрушивают на пограничные заграждения.

Это хорошо видно на видео с воздуха, снятом польскими пограничниками.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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