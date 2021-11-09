Мигранты штурмуют польскую границу с помощью огромных деревьев: видео с вертолета 1 9.11.2021, 15:10

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Нелегалы снова пошли на прорыв.

Мигранты вновь пытаются прорвать границу Польши. В ход пошли огромные деревья, которые нелегалы обрушивают на пограничные заграждения.

Это хорошо видно на видео с воздуха, снятом польскими пограничниками.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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