Палата депутатов Чили одобрила импичмент президенту 9.11.2021, 15:11

Процесс импичмента был инициирован на основании документов из Pandora Papers.

Палата депутатов чилийского парламента проголосовала за импичмент президента Себастьяна Пиньеры. Теперь последнее слово – за Сенатом, сообщает ТАСС.

"78-ю голосами "за", 67-ю голосами "против" и при трех воздержавшихся палата депутатов одобряет импичмент президенту Себастьяну Пиньере", - говорится в заявлении парламентариев.

Решение принято за меньше чем две недели до выборов главы государства, в которых 71-летний Пиньера участия не принимает. Его президентский срок заканчивается 11 марта 2022 года.

Процесс импичмента инициирован оппозицией после обвинений из-за подозрений в коррупции на основании документов из Pandora Papers.

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