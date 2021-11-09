«Если раньше мы хоронили в месяц 100 человек, то сейчас — 250» 9.11.2021, 15:18

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иллюстрационное фото ТАСС

Ритуальные агентства рассказали шокирующие факты о COVID-19 в Беларуси.

Если в официальной статистике умерших от COVID-19 можно сомневаться, то в жизни самих людей не спрячешь — в любом случае их придется хоронить или кремировать. Поэтому фирмы и предприниматели, которые занимаются организацией похорон и поминок, видят ситуацию с коронавирусом в стране иначе: работы у них прибавилось.

Блог «Отражение» поговорил с тремя ритуальными агентствами Беларуси о том, как за время пандемии менялся спрос на их услуги и стали ли они дороже.

«Ситуация страшная, это просто ненормально»

В агентстве Александра в Минске заметили повышение спроса на ритуальные услуги, как только коронавирус пришел в Беларусь — весной 2020 года. Потом количество похорон возвращалось к привычному, рассказывает молодой человек, но с сентября 2021-го снова фиксируют в два раза больше обращений.

— Волна очень сильная, смертность большая. И если в 2020 году от коронавируса [умирали] в основном люди преклонного возраста, то с августа 2021-го разброс большой, есть и 30-ти и 40-летние. В обычном режиме (до этих всплесков) мы хоронили в месяц 100 человек, а сейчас — 200−250; в октябре пришлось несколько раз людям отказывать, потому что не хватало ни бригад, ни катафалков, или просить перенести на другой день, если есть возможность. Работать, конечно, стало труднее, — делится Александр. — Об официальной статистике нет смысла и говорить: она не совпадает с реальным количеством умерших. В среднем в крематории в октябре проводили 60−70 кремаций в день, из которых, по их данным, 40−50 — именно ковид. Ситуация страшная, это просто ненормально. За 6 лет, что мы работаем, такого количества похорон не было.

По словам Александра, за время пандемии не было только проблем с местами на кладбищах, хотя на самих похоронах людям порой приходилось ждать по несколько часов, пока закончится прощание с другим умершим и сотрудники агентства смогут произвести захоронение следующего по очереди.

— Весь октябрь в крематориях — очереди, морги были переполнены. Даже санитары, которые работают там уже по 20 лет, говорят, что еще не видели такой загруженности и столько тел из больниц. Вообще, по правилам, тело из больницы в морг должны доставить в течение суток, но мы предупреждаем родственников, что сейчас ситуация может складываться иначе; не раз бывало, что привозили только на третьи сутки: просто некуда его там поместить. На предыдущей и на этой неделях есть минимальный спад. Может быть, скоро сработает эта массовая вакцинация и больше людей будет болеть в легкой форме или без летального исхода, все должно остаться на одном уровне или пойти на снижение.

Александр рассказывает, что на поминки минчане стали собираться реже: «после похорон все родственники разъезжаются, за поминальный стол мало кто идет». А вот прощания с умершими в столичных ритуальных залах проходят как и раньше, только реже приходят пожилые люди из-за опасения подхватить COVID-19.

«Производители гробов не могут обеспечить постоянных клиентов»

Владимир из Бреста (имя изменено по просьбе героя) продает ритуальную атрибутику и занимается организацией похорон в городе. Мужчина говорит, что начал работать в 2018-м и у него не самая большая клиентская база, но рост заказов сначала почувствовался зимой 2020−2021, а теперь — с сентября. Он тоже говорит об увеличении числа клиентов в два раза.

— За время, что я работаю, таких всплесков раньше не было: обычно больше хоронили в конце лета (у людей в жару случаются инфаркты), в конце осени — после уборки урожая, после Нового года, когда заканчиваются праздники.

Если раньше у нас бывали дни без похорон, сейчас может быть сразу четверо в день, в последние две недели нет ни одного выходного. Спрос на ритуальные услуги в пандемию вырос, но я однозначно не могу сказать, что все умершие (которых хоронило агентство Владимира. — Прим. Zerkalo.io) — с коронавирусом. Мы не всегда видим справки о смерти, где указана причина, но мне кажется, официальные данные по умершим однозначно не совпадают с тем, что мы наблюдаем.

Брестчанин рассказывает, что, хотя цены на сами услуги не изменились (к примеру, зимой копка могилы обходится дороже из-за замерзания земли), в целом похоронить человека стало дороже, и объясняет это добавлением обеззараживания тела и подорожанием товаров.

— В Бресте проводят эти дезинфекционные мероприятия (где-то 270−320 рублей), без них тоже иногда хоронят — в самом начале в закрытых гробах, а теперь просто отпевают на улице, а не в церкви, и не разрешают целовать умершего.

Часть принадлежностей я закупаю в Польше — там комплектующие, искусственные цветы, ленты для оформления венков из-за ковида стали дороже. Еще часть — в России, там тоже выросли цены на сырье. Китайский товар дорожает из-за логистики. Производители гробов, крестов, других изделий жалуются, потому что уходит все, заказчики даже берут товары по предоплате, а они все равно не могут обеспечить постоянных клиентов-агентств. Вот летом каждая поставка дорожала на 10%: звонишь производителю, он называет новую цену и говорит, что ничего с этим сделать не может, потому что подняли цены на дерево (здесь речь уже о белорусских предприятиях и изготовителях). То есть дорожают не услуги, а сопутствующие товары, и это влияет на стоимость похорон.

«Похороны, похороны и похороны»

— В начале пандемии не очень хотелось работать с умершими от коронавируса; со временем стало проще, и сейчас уже нет разницы, был он у человека или нет, — рассказывает Владислав (имя изменено по просьбе героя), руководитель одного из агентств в Гродно. — В прошлом году до сентября мы работали как обычно, а вот уже потом нагрузка начала плавно увеличиваться — с учетом ковида, по сравнению с обычными месяцами, примерно в 1,5−2 раза. До ноября шел рост умерших, в декабре-январе количество держалось на одном уровне, а только потом шел спад. В этом году пока складывается такая же ситуация.

Владислав поясняет, что каждая фирма работает в своем темпе: у кого-то, условно, 10 похорон в месяц, у кого-то 40, а у кого-то — 100, но данные по своему агентству раскрывать отказывается. Говорит, в этом нет смысла: «нужно смотреть статистику умерших по городу». Не вдаваясь в конкретику, мужчина рассказывает, что работы теперь заметно больше:

— Раньше бывало так: похороны — выходной, еще одни — выходной, потом двое похорон, а сейчас — похороны, похороны и похороны. Если один день их нет — ну, это уже повезло, можно отдохнуть! Тогда в основном за сутки хоронили одного-двух человек, а сейчас — двух почти стабильно. Хотя, конечно, и до пандемии иногда так выходило, что в день могло быть и трое умерших. Все зависит от агентства, но у нас сейчас в месяц всего один-три выходных, а раньше бывало и по 10−15. Умерших от осложнений, связанных с коронавирусом, — примерно треть, по крайней мере, у меня. Хотя бывает, что за полмесяца у меня «ковидных» — один-два человека. Не знаю, когда началась массовая вакцинация в Беларуси, но я пока не вижу большой разницы. Если бы она была, не было бы такого же наплыва, как и год назад, — делится наблюдениями Владислав.

По его словам, людей на похоронах и поминках собирается теперь в полтора раза меньше. Но история, как в начале пандемии в Европе, когда близкие не могли устроить церемонию погребения и проститься с умершим, в нашей стране не случилась.

— Если раньше на поминках было минимум 20−30 человек стабильно, то сейчас в среднем 10−20, примерно так же на похоронах. Все боятся — приходят только самые близкие.

Заметно дороже услуги по организации похорон стоить не стали, только если заказ катафалка, уточняет Владислав, и причина тому — постоянно растущие цены на бензин. Он также говорит, что подорожали принадлежности для похорон.

— У нас все зависит от курса доллара, цен в магазине, мы же не можем стоять на одном месте, сотрудникам нужно поднимать зарплату. Вот производитель поднял цены на дерево, металлы где-то в два раза, поэтому тот же гроб, венки ощутимо подорожали — тоже раза в полтора. Если два года назад самый дешевый гроб стоил 100 рублей, сейчас будет 200. С увеличением объема работы, заработка растут и расходы. К тому же есть конкуренция: за время пандемии в Гродно открылись еще 4 агентства. Но ошибочно думать, что сейчас можно открыть фирму и сразу грести лопатой деньги — нужно сначала заработать репутацию. Когда пандемия спадет, все вернется на прежний уровень, а может, станет даже и меньше похорон: население уменьшается в очень больших количествах, умирает много пенсионеров, пожилых людей станет меньше. Многие агентства могут и закрыться — грубо говоря, некого будет хоронить.

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