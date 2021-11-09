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«Возьмите детей»: как инструктируют нелегалов, идущих на прорыв границы с Польшей

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  • 9.11.2021, 15:23
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«Возьмите детей»: как инструктируют нелегалов, идущих на прорыв границы с Польшей
фото: getty images

В Польше опубликовали информацию о деятельности белорусских спецслужб.

Мигранты получают инструкции, как использовать детей для попыток форсирования польской границы.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

В доказательство он показал скриншоты таких сообщений. «Берите детей, обнимайте их, выглядите грязными и усталыми», - написано в инструкциях.

Станислав Жарин разместил в Twitter сообщения о деятельности белорусских спецслужб. Как он отметил, «в действиях Беларуси против Польши огромную роль выполняет информационная борьба, которая должна оказывать давление на правительство, чтобы оно согласилось на этот миграционный маршрут. В рамках психологической деятельности в основном используются дети и женщины».

Жарин добавил, что мигранты получают инструкции, как использовать детей для попыток форсирования границы. «Берите детей, обнимайте их, выглядите грязными и усталыми», – написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб.

Он также добавил, что другие записи касаются использования детей для производства пропагандистских материалов. «Друзьям в лесу нужен ребенок, который мог бы прокомментировать видео, которое будет отправлено организациям», – написал пресс-секретарь. «Так белорусские службы манипулируют нашими эмоциями», - подчеркнул Жарин.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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