«Возьмите детей»: как инструктируют нелегалов, идущих на прорыв границы с Польшей 4 9.11.2021, 15:23

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фото: getty images

В Польше опубликовали информацию о деятельности белорусских спецслужб.

Мигранты получают инструкции, как использовать детей для попыток форсирования польской границы.

Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

В доказательство он показал скриншоты таких сообщений. «Берите детей, обнимайте их, выглядите грязными и усталыми», - написано в инструкциях.

Станислав Жарин разместил в Twitter сообщения о деятельности белорусских спецслужб. Как он отметил, «в действиях Беларуси против Польши огромную роль выполняет информационная борьба, которая должна оказывать давление на правительство, чтобы оно согласилось на этот миграционный маршрут. В рамках психологической деятельности в основном используются дети и женщины».

Bei den psychologischen Aktivitäten gegen Polen werden hauptsächlich Kinder und Frauen ausgenutzt. Migranten werden instruiert, wie sie Kinder benutzen können, um die Grenze zu überqueren. "Nehmt die Kinder, armt sie um, seht schmutzig und müde aus." 2/3 pic.twitter.com/5SqojHvuVW — Stanisław Żaryn (@StZaryn) November 9, 2021

Жарин добавил, что мигранты получают инструкции, как использовать детей для попыток форсирования границы. «Берите детей, обнимайте их, выглядите грязными и усталыми», – написал пресс-секретарь министра-координатора спецслужб.

Он также добавил, что другие записи касаются использования детей для производства пропагандистских материалов. «Друзьям в лесу нужен ребенок, который мог бы прокомментировать видео, которое будет отправлено организациям», – написал пресс-секретарь. «Так белорусские службы манипулируют нашими эмоциями», - подчеркнул Жарин.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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