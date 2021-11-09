Ученые раскрыли секрет древнего библейского города 9.11.2021, 15:59

Первые упоминания о городе Лахише относят к XV веку до нашей эры.

В египетских источниках он появляется не позднее XIV века до нашей эры. Этот древний город, о котором рассказывает и Библия, был взят и полностью разрушен войском ассирийского царя Синаххериба примерно за 700 лет до нашей эры, пишет Naked science.

Внук прославленного завоевателя Тиглатпаласара III Синаххериб стал царем Ассирии в 705 году до нашей эры. На тот момент царство ассирийцев — одна из крупнейших сверхдержав Ближнего Востока, контролировавшая территорию от Ирана до Египта. Они добились этого благодаря военным технологиям, которые помогали побеждать в полевом сражении или проникать в любой укрепленный город. Одной из прорывных технологий того времени ученые считают осадную рампу (насыпь) — сооружение, по которому тащили таран к стенам вражеского города.

Именно такую рампу археологи в прошлом веке нашли у развалин Лахиша — и она стала единственным сохранившимся примером военных осадных технологий ассирийцев. Правда, не совсем понятно, как они возвели такое сооружение. Теперь международная группа ученых под руководством профессора Йозефа Гарфинкеля (Yosef Garfinkel) из Института археологии Еврейского университета Иерусалима реконструировала постройку осадной рампы. В качестве источников они использовали библейские тексты, каменные рельефы, изображающие ассирийские батальные сцены, дополненные пояснениями на аккадском языке, результаты археологических раскопок прошлого века и даже фотографии, сделанные с помощью дронов в веке нынешнем. Выводы исследователей представлены в Oxford Journal of Archaeology.

Надо сказать, что в начале первого тысячелетия до нашей эры Лахиш — процветающий ханаанский город, второй по значимости в Иудейском царстве. Хотя его население было не слишком велико (приблизительно 3500 человек), он, во-первых, находился на пересечении торговых путей, во-вторых, прикрывал Иерусалим. Собственно, по второй причине ассирийцы его и разрушили — он стоял на пути их армии.

Город, как это часто бывает, построили на холме. То есть тараны, которые ассирийцы в своих завоеваниях активно применяли, надо было как-то подтащить к городским стенам, а этому препятствовала крутизна склонов холма. Существует несколько мнений о том, как строители рампы решили свою задачу. Известно, что для этого они переместили примерно 6000-9000 кубических метров камней и грунта общим весом примерно 13-19 тысяч тонн. Ширина рампы у основания составляла порядка 50–75 метров, а наверху, у городской стены, примерно 25 метров при длине около 50–60 метров.

По мнению профессора Гарфинкеля и его коллег, есть свидетельства того, что рампу сделали из небольших камней одинаковых размеров, примерно по 6,5 килограмма каждый. Основная проблема, с которой столкнулась ассирийская армия, — снабжение такими камнями: их требовалось около трех миллионов. Откуда столько взять? Сбор природных камней с полей вокруг места строительства потребовал бы много времени и замедлил бы осаду. Проще всего было добывать камни в непосредственной близости от северного конца рампы. «В Лахише действительно есть обнаженный утес из местной горной породы именно в том месте, где его и следовало ожидать», — утверждают археологи.

Исследователи предполагают, что строительство началось примерно в 80 метрах от стен города. Камни могли транспортировать по человеческим цепочкам — передавать от человека к человеку вручную. Гарфинкель подсчитал, что при параллельной работе четырех цепочек людей на пандусе, каждая из которых трудилась круглосуточно, ежедневно перемещали бы около 160 тысяч камней. Дело в том, что время поджимало Синаххериба: срок, отпущенный им для той военной кампании, подходил к концу, а впереди был Иерусалим, к осаде которого не стоило приступать, имея за спиной Лахиш с его, пусть небольшим, гарнизоном.

Разумеется, население города не смотрело равнодушно на стройку у своих стен. Скорее всего, жители пытались обстреливать рабочих — во время раскопок рампы археологи нашли бронзовые и костяные наконечники стрел, а также каменные ядра. Но, как полагает Гарфинкель, рабочих защищали массивные щиты, установленные на северном конце пандуса. Каждый день эти щиты продвигали к городу на несколько метров.

Примерно за 25 дней рампа, имевшая форму гигантского треугольного клина, могла достичь городских стен. На последнем этапе поверх камней уложили деревянные балки, на которых разместили осадные машины и тараны.Судя по каменным барельефам ассирийской работы, защитники города сражались отчаянно. Но их было слишком мало — не более трех-четырех сотен мужчин и подростков, способных воевать. Город пал, и все жители погибли. Путь к Иерусалиму был свободен. Но идти к нему не понадобилось.

Падение Лахиша и судьба его жителей произвели такое впечатление на иудейского правителя Езекию, что тот послал к Синаххерибу гонца с просьбой о помиловании. Ассирийский царь внял его мольбам: за 30 талантов золота и 300 талантов серебра. Для уплаты дани царь Иудеи опустошил казну и даже изъял золотые украшения из храмов. И его действия вполне объяснимы, если вспомнить обычай ассирийцев с особой жестокостью казнить жителей захваченных городов.

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