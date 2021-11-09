БОР: Белорусы, спасайте свои сбережения! 1 9.11.2021, 16:27

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Из-за миграционной войны с Западом валюта в стране просто исчезнет.

В связи с нашествием мигрантов в страну Белорусское объединение рабочих обратилось к гражданам Беларуси:

– Лукашенко организовал «гибридную» атаку против стран НАТО. Миграционный кризис, спровоцированный белорусскими властями, стал номером один во всем мире. Сегодня президенты ведущих стран обсуждают введение новых санкций против режима Лукашенко.

Основные белорусские банки и без этого находятся под давлением санкций. Западные банки уже отказываются переводить деньги для белорусских госпредприятий. Все вместе это означает только одно: валюты в стране не будет.

Уважаемые белорусы! Лукашенко может ограбить вас в любой момент, мотивируя это военной необходимостью и чрезвычайными мерами.

Спасайте свои сбережения! Снимайте деньги с банковских счетов и переводите их в наличную валюту.

Защитим себя сами!

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