Россия готовится к легализации «Талибана» 9 9.11.2021, 16:32

4,462

Фото: Коммерсант

Сотрудников РИА Новости и RT обязали не упоминать, что организация запрещена в РФ.

Руководство МИА «Россия сегодня» обязало сотрудников маркировать радикальное движение «Талибан» как организацию, которая «находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».

Ранее использовалась формулировка «организация признана террористической на территории РФ и запрещена».

На это обратил внимание проект «Осторожно, новости», в распоряжении которого имеется письмо руководства редакции.

Кроме того, один из сотрудников РИА Новости подтвердил телеграм-каналу «Можем объяснить» достоверность письма. В МИА «Россия сегодня» на запрос «Новой газеты» о достоверности этой информации не предоставили оперативный комментарий.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».