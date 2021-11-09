Россия готовится к легализации «Талибана»9
- 9.11.2021, 16:32
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Сотрудников РИА Новости и RT обязали не упоминать, что организация запрещена в РФ.
Руководство МИА «Россия сегодня» обязало сотрудников маркировать радикальное движение «Талибан» как организацию, которая «находится под санкциями ООН за террористическую деятельность».
Ранее использовалась формулировка «организация признана террористической на территории РФ и запрещена».
На это обратил внимание проект «Осторожно, новости», в распоряжении которого имеется письмо руководства редакции.
Кроме того, один из сотрудников РИА Новости подтвердил телеграм-каналу «Можем объяснить» достоверность письма. В МИА «Россия сегодня» на запрос «Новой газеты» о достоверности этой информации не предоставили оперативный комментарий.