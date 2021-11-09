Видеофакт: Марш нелегалов в Минске

Видеофакт: Марш нелегалов в Минске11
- 9.11.2021, 16:36
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Толпы мигрантов маршируют по столице.
Telegram-канал «Баста!» опубликовал видео, на котором можно увидеть толпы нелегалов, марширующих по Минску. Скопление «туристов» было замечено возле ТЦ «Галерея».
Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.