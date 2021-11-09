Оставшиеся дома изменят все Telegram-канал «Баста!»

9.11.2021, 16:52

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Есть два слова, которые объединяют все стратегии.

Ситуация в стране продолжает ухудшаться и причина одна: узурпатор сошел с ума. Во-перых, ковид-идиот чуть ли не запретил носить людям маски и сочинил новые сказки про опаснейшее заболевание, потом продал нашу страну за свои долги и теперь открыто устроил конфликт на границе с Польшей. Помимо всего прочего, нелегалы начали ночевать в подъездах минчан, что выходит за рамки разумного.

Помимо политического бардака, Лукашенко пытается устроить в стране еще и глобальную антисанитарию из-за своего очередного припадка.

Безопасно остановить его в состоянии только белорусы. Остался дома — значит спас себя от короновируса. Остался дома — значит не платишь налоги режиму. Остался дома — значит не поддерживаешь торговлю людьми, которой в открытую занимается Лукашенко.

Нет времени думать и размышлять о каких-то больших стратегиях — два слова «Я Дома» самым простым образом объединяют лучшие качества любой из стратегий и решают все наболевшие вопросы белорусов. Присоединяйся к нам и оставайся дома.

Стачка есть!

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