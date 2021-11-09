В Украине призвали строить стену на границе с Беларусью

В Украине призвали строить стену на границе с Беларусью7
- 9.11.2021, 17:24
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Следует ожидать новых провокаций от Путина и Лукашенко.
Украинский политик, экс-премьер страны Арсений Яценюк считает, что Киев должен задуматься над строительством забора на границе с Беларусью. Такоем мнение он выразил в статье для сайта "Гордон":
— Сегодня первым вопросом СНБО должна стать ситуация в Беларуси и на польско-белорусской границе. Там Путин приступил к гибридному штурму.
Президент Украины должен задать вопрос об участии представителей Украины в консультациях НАТО и ЕС о координации действий.
Ситуация на польской границе – это ответ, зачем нам масштабная защитная инфраструктура на границе с Россией.
Кремль постоянно и намеренно дискредитировал наши действия по обороне границы. Теперь видно, зачем "стена". Теперь ясно, что там, где нет стены с Россией, там и нет, как защищаться.
Нам нужно обеспечить такую же инфраструктуру на границе с Беларусью.
Следует ожидать новых провокаций от Путина и Лукашенко. Власти должны осознавать чрезвычайное положение вокруг наших границ и перестать успокаивающе делать вид, что все под контролем.