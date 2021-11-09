Археологи объяснили, как питание влияло на древних охотников 9.11.2021, 17:31

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Что удалось выяснить?

Сезонные проблемы с доступными продуктами питания определили общий предел численности сообществ охотников-собирателей, пишет «Новое время».

Посмотрев на размер популяции примерно 300 обществ охотников-собирателей, канадские исследователи обнаружили, что многие из этих групп были намного меньше, чем можно было ожидать, исходя из продуктивности местной экосистемы.

В регионах с коротким вегетационным периодом группы охотников-собирателей имели меньшую популяцию на квадратный километр, чем группы, которые зависели от обильной растительной пищи в течение всего года.

«По сути, если людям приходилось жить в течение долгих засушливых или холодных сезонов, когда растительной пищи не хватало, для того, чтобы выжить, им приходилось зависеть от охоты на очень ограниченное количество животных», — объясняет профессор Университета Макгилла Эрик Гэлбрейт.

«Это привело к сезонному ограничению количества доступной еды, что затем установило общий предел численности населения, независимо от того, сколько еды было в изобильные периоды», — добавил он.

Команда разработала математическую модель, которая имитирует повседневную деятельность человека по добыче пищи (сбор и охоту).

«Мы были поражены тем фактом, что, несмотря на длинный список неизвестных, из уравнений модели был получен очень сильный результат», — говорит Гэлбрейт.

Затем исследователи вернулись, чтобы взглянуть на подробные этнографические наблюдения и обнаружили, что это открытие было хорошо подтверждено записями охотников-собирателей, включая хиви в саванне и группы бушменов в пустыне Калахари.

Из-за сходства образа жизни современных охотников-собирателей и образа жизни наших предков-собирателей ученые пришли к выводу, что сильная сезонность ограничивала размеры популяции на протяжении всего прошлого нашего вида.

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