Белорусский режим стал токсичным для Turkish Airlines 5 9.11.2021, 17:38

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Авиакомпания решила откреститься от обвинений в связях с доставкой нелегальных мигрантов в Минск.

Турецкая газета Milliyet (самое крупное издание этой страны) публикует официальное заявление авиакомпании Turkish Airlines, которая решительно отвергает обвинения в транспортировке нелегальных мигрантов в Беларусь, отмечает историк Александр Фридман.

Выступить с подобным заявлением авиакомпанию вынудили публикации западной прессы, в которых шла речь о сотрудничестве Turkish Airlines с белорусскими властями и которые бьют по репутации компании, а также (и прежде всего) угроза санкций со стороны ЕС.

Можно предположить, что следующим шагом станет прекращение полетов в Минск: такая дурная слава Turkish Airlines явно не нужна.

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