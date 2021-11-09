Нелегалы показали, как их в лесу сопровождают белорусские силовики 8 9.11.2021, 18:01

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Видеофакт.

Нелегалы опубликовали видео, как по лесу их ведут люди в камуфляжной форме.

Предположительно, это снято в Беловежской пуще, недалеко от границы с Польшей. На видео слышно, как кто-то кричит «Go back». По неподтвержденной информации, их могут сопровождать белорусские силовики.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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