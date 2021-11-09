закрыть
9 ноября 2021, вторник, 20:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Нелегалы показали, как их в лесу сопровождают белорусские силовики

8
  • 9.11.2021, 18:01
  • 22,840
Нелегалы показали, как их в лесу сопровождают белорусские силовики

Видеофакт.

Нелегалы опубликовали видео, как по лесу их ведут люди в камуфляжной форме.

Предположительно, это снято в Беловежской пуще, недалеко от границы с Польшей. На видео слышно, как кто-то кричит «Go back». По неподтвержденной информации, их могут сопровождать белорусские силовики.

Напомним, что вчера режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко