Педиатров в Светлогорске осталось на три дня

Педиатров в Светлогорске осталось на три дня1
- 9.11.2021, 18:13
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И это не сарказм
В городе наблюдается острая нехватка детских врачей. Педиатрами становятся врачи общей практики, а некоторые приезжают в Светлогорск вахтовым методом. Чтобы хоть как-то разгрузить других врачей, работающих на полторы ставки. В ближайшие годы обстановка может только ухудшиться, пишет Telegram-канала «Беларусь за МКАДом».
— К сожалению, в течение минимум ближайших двух лет мы будем находиться в не очень хорошей ситуации, — сказала главврач Светлогорской ЦРБ Людмила Ермоленко, комментируя недавний ажиотаж в детской поликлинике. – Мы в прошлом году заказывали 10 педиатров, которые должны были бы приступить у нас к работе в этом году. В результате нам не дали ни одного. Это означает также, что к нам ни в следующем году, ни через год никто не придёт.