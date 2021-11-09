Педиатров в Светлогорске осталось на три дня 1 9.11.2021, 18:13

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Иллюстрационное фото

И это не сарказм

В городе наблюдается острая нехватка детских врачей. Педиатрами становятся врачи общей практики, а некоторые приезжают в Светлогорск вахтовым методом. Чтобы хоть как-то разгрузить других врачей, работающих на полторы ставки. В ближайшие годы обстановка может только ухудшиться, пишет Telegram-канала «Беларусь за МКАДом».

— К сожалению, в течение минимум ближайших двух лет мы будем находиться в не очень хорошей ситуации, — сказала главврач Светлогорской ЦРБ Людмила Ермоленко, комментируя недавний ажиотаж в детской поликлинике. – Мы в прошлом году заказывали 10 педиатров, которые должны были бы приступить у нас к работе в этом году. В результате нам не дали ни одного. Это означает также, что к нам ни в следующем году, ни через год никто не придёт.

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