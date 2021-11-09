Минск показал Европе уголовную сущность своего режима 6 Telegram-канал «СерпомПо»

9.11.2021, 18:29

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На этом пути диктатор проиграет.

На границе Польши и Беларуси скопление мигрантов из стран Ближнего Востока, которых репрессивный режим спятившего и трусливого Лукашенко старается перебросить в Европу, отомстив тем самым за санкции.

Возможно, он также рассчитывает на их смягчение. И, не исключено, зарабатывает на мигрантах, взыскивая с них плату за проход.

То, что Лукашенко показал себя людоедом по отношению к народу Беларуси, известно.

Теперь он лишь подтверждает свою репутацию, используя в качестве оружия людей из других стран.

В этой игре преимущество на стороне Лукашенко: он безжалостен и бросает мигрантов «в топку», а Евросоюз, уважающий права человека, не может себе позволить такого же отношения к людям. Единственное пока решение – сдерживать мигрантов и укреплять границу с Беларусью.

И все же Лукашенко вряд ли выиграет – своими действиями он наглядно демонстрирует Европе уголовную сущность своего режима, выворачивает его наизнанку.

«СерпомПо»

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