Курдистан отправит делегацию в Беларусь и Польшу для изучения ситуации с курдскими мигрантами

Курдистан отправит делегацию в Беларусь и Польшу для изучения ситуации с курдскими мигрантами5
- 9.11.2021, 19:02
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Делегация будет сформирована «в ближайшее время».
Парламент Курдистана принял решение направить делегацию для изучения ситуации с курдскими мигрантами, застрявшими на границе между Беларусью и Польшей. Как сообщает издание BasNews, парламент и правительство Курдистана на основе отчета делегации разработают план решения проблемы.
Делегация будет сформирована «в ближайшее время» и посетит, как Польшу, так и Беларусь.
Она должна будет подготовить подробный отчет о текущем положении мигрантов и причинах массовой миграции. Парламент и правительство Курдистана обсудят результаты расследований и разработают план решения проблемы.
Напомним, 8 ноября большая колонна мигрантов с Ближнего Востока направилась в сторону пограничного перехода «Брузги» на белорусско-польской границе. Госпогранкомитет насчитал в ней около двух тысяч человек. Не дойдя 300 метров до погранперехода, они свернули в лес и начали разбивать лагерь. Позже они безуспешно попробовали штурмовать границу.