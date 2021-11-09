Курдистан отправит делегацию в Беларусь и Польшу для изучения ситуации с курдскими мигрантами 5 9.11.2021, 19:02

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Делегация будет сформирована «в ближайшее время».

Парламент Курдистана принял решение направить делегацию для изучения ситуации с курдскими мигрантами, застрявшими на границе между Беларусью и Польшей. Как сообщает издание BasNews, парламент и правительство Курдистана на основе отчета делегации разработают план решения проблемы.

Делегация будет сформирована «в ближайшее время» и посетит, как Польшу, так и Беларусь.

Она должна будет подготовить подробный отчет о текущем положении мигрантов и причинах массовой миграции. Парламент и правительство Курдистана обсудят результаты расследований и разработают план решения проблемы.

Напомним, 8 ноября большая колонна мигрантов с Ближнего Востока направилась в сторону пограничного перехода «Брузги» на белорусско-польской границе. Госпогранкомитет насчитал в ней около двух тысяч человек. Не дойдя 300 метров до погранперехода, они свернули в лес и начали разбивать лагерь. Позже они безуспешно попробовали штурмовать границу.

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