Соратники Саакашвили устроили митинг в центре Тбилиси 9.11.2021, 19:20

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Михаил Саакашвили

Они требуют перевести бывшего президента в гражданскую клинику, а затем освободить.

Соратники Михаила Саакашвили снова устроили митинг в центре Тбилиси.

Они собрались у здания парламента и требуют перевести бывшего президента в гражданскую клинику, а затем освободить. Прямой эфир ведет местный телеканал «Мтавари Архи». Собравшиеся ждут выступления лидера партии «Национальное движение», который должен озвучить дальнейший план действий.

Накануне Саакашвили, который держит голодовку, протестуя из-за своего заключения, перевели в тюремную больницу. В Грузии бывший президент фигурант сразу нескольких уголовных дел.

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