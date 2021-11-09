Сергей Тихановский выиграл дело в ООН 5 9.11.2021, 19:29

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Сергей Тихановский

Фото: Василий Молчанов/«Белсат»

Власти Беларуси обязаны немедленно освободить его и выплатить компенсацию.

Лишение свободы Сергея Тихановского является произвольным, белорусские власти должны принять срочные меры для его немедленного освобождения, выплаты компенсации за нарушение его прав, и провести расследование обстоятельств, сопутствующих его произвольному лишению свободы. Такие требования выдвинула к правительству Беларуси Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям в своем решении, принятом 6 сентября, пишет «Вясна».

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям рассмотрела жалобу, поданную в защиту Сергея Тихановского по факту его задержания на предвыборном пикете 29 мая 2020 года и его предварительного заключения по уголовному делу, которые сопровождались нарушением ряда его фундаментальных прав.

Какие полномочия есть у Рабочей группы по произвольным задержаниям

Рабочая группа по произвольным задержаниям – это правовой механизм, который создан Советом по правам человека ООН. Эта группа состоит из пяти экспертов, выбранных на конкурсной основе из признанных специалистов в области права, наделена компетенцией рассматривать индивидуальные жалобы. Решение принимается на заседании Рабочей группы по результатам состязательной процедуры, в которой государству дается возможность оспорить утверждения заявителя, и ответ государства учитывается при принятии решения. В данном случае государство участвовало в такой процедуре, показав тем самым, что признает компетенцию Рабочей группы. 14 мая 2021 года Рабочая группа направила Правительству Беларуси сообщение в отношении Сергея Тихановского. Правительство Беларуси ответило на сообщение 24 июня этого года.

В своих мнениях Рабочая группа подчеркнула, что в соответствии с принципами, принятыми в ее правовой практике, если источник представил наличие достаточных доказательств нарушения международного права в форме незаконного задержания, бремя доказывания лежит на государстве, если оно намерено опровергнуть эти заявления.

К произвольному задержанию Рабочая группа относит любые формы произвольного лишения свободы, в том числе заключение под стражу и лишение свободы по приговору суда.

К каким выводам пришли эксперты Совета по правам человека ООН

Рабочая группа пришла к выводу о том, что белорусские власти нарушили положения Международного пакта о гражданских и политических правах, участницей которого является Беларусь.

Обвинение в насилии не подтвердилось

Рабочая группа отмечает, что источник предоставил подробное описание событий, приведших к задержанию Тихановского, тогда как Правительство предпочло не рассматривать утверждения, которые воспринимаются Рабочей группой как обстоятельства, сфабрикованные для ареста Тихановского. Вместо этого, Правительство лишь утверждает, что задержание было вызвано насилием, примененным Тихановским против сотрудников правоохранительных органов.

При этом Рабочая группа обращает внимание, что обвинения, впоследствии выдвинутые против Тихановского, не касались никаких подозрений в насилии в отношении сотрудников милиции, за которые он был задержан и заключен под стражу.

Рабочая группа признала нарушение права на судебный контроль за заключением под стражу

Сергей Тихановский «не был незамедлительно доставлен в судебный орган в нарушение статьи 9 (3) Пакта». Его заключение под стражу до суда было санкционировано прокурором, при этом Рабочая группа напоминает, что прокуратура не может считаться судебным органом и подчеркивает, что «судебная власть должна осуществлять эффективный надзор и контроль за любой формой лишения свободы на любых основаниях».

Рабочая группа констатирует, что власти нарушили право блогера лично присутствовать на всех судебных заседаниях по жалобам на законность его заключения под стражу - в нарушение статьи 9(4) Пакта. Тихановскому не предоставили возможность без промедления воспользоваться своим правом обжаловать законность своего задержания, поскольку ему также было отказано в доступе к своему адвокату «на протяжении примерно 35 часов после задержания», что еще больше отрицательно сказалось на его праве и способности осуществлять свои права по статье 9 (4) Пакта.

Рабочая группа утверждает, что власти «не смогли установить правовые основания задержания г-на Тихановского в соответствии с положениями Пакта».

Таким образом, Рабочая группа считает, что «его задержание было произвольным», поскольку «для него нет правовых оснований».

Лишение свободы за осуществление фундаментальных прав - произвольно

«Рабочей группе совершенно очевидно, что основанием для задержания и последующего заключения под стражу г-на Тихановского было фактически осуществление им свободы выражения мнений и свободы собраний, а также права принимать участие в управлении государством. Нет никаких доказательств того, что какие-либо его действия были насильственными, что он подстрекал к насилию или, что его действия действительно привели к насилию со стороны других», — отмечают эксперты.

Рабочая группа отдельно указывает на Резолюцию 24/5 Совета по правам человека, которая «напоминает государствам об их обязательстве уважать и в полной мере защищать права всех лиц на свободу мирных собраний и свободу ассоциации как в режиме онлайн, так и в режиме офлайн, в том числе в контексте выборов, и включая лиц, которые придерживаются не разделяемых большинством или отличных от общепринятых взглядов или убеждений, правозащитников, членов профсоюзов и других лиц».

Рабочая группа считает, что настоящий кейс является еще одним примером уголовного преследования, используемого для предотвращения выражения своих взглядов политическими оппонентами властей и их участия в общественной жизни в нарушение статей 19, 20 и 21 Всеобщей декларации прав человека и статьи 19, 21 и 25 Пакта. Рабочая группа особо отмечает заявления Александра Лукашенко по этому поводу (во время посещения Минского тракторного завода 29 мая и в обращении к чиновникам Минской области 28 июня 2020 года), которые Правительство не оспаривает.

В ответ на заявление властей о том, что во время пикета 29 мая 2020 года в Гродно Тихановский нарушил правила сбора подписей, Рабочая группа подчеркнула «практическую невозможность выполнения требований закона, который, разрешая сбор подписей за кандидатов в президенты, запрещает любую политическую агитацию».

«Провести различие между ними в условиях избирательной кампании практически невозможно, поскольку у общественности весьма вероятно возникнут вопросы о политических взглядах кандидата, и без выражения таких взглядов процесс сбора подписей вряд ли будет иметь успех», — говорится в сообщении Рабочей группы.

«Принимая во внимание вывод о том, что лишение г-на Тихановского свободы является произвольным по категории II (когда лишение свободы является следствием осуществления прав и свобод, гарантированных Всеобщей декларацией прав человека и Международным пактом о гражданских и политических правах – прим. ред.), Рабочая группа хотела бы подчеркнуть, что никакого судебного разбирательства по делу г-на Тихановского не должно было проводиться», — к такому выводу приходит экспертный орган ООН.

Тихановскому было отказано в праве на справедливое судебное разбирательство: нарушены конфиденциальность общения с адвокатом, презумпция невиновности, а суд над ним проходит за закрытыми дверями.

Рабочая группа отмечает, что вся эта информация была доведена до сведения властей. Однако в своем ответе представители официального Минска оставили указанные факты без внимания.

Нарушено право на юридическую помощь и конфиденциальное общение с адвокатом

Рабочая группа напоминает:

«Право на общение с адвокатом, закрепленное в статье 14 (3) (b) Пакта, включает в себя требование о том, чтобы адвокат имел возможность встречаться со своими клиентами наедине и общаться с обвиняемым в условиях, полностью обеспечивающих конфиденциальность их коммуникации. Г-ну Тихановскому в этом было отказано».

Правительство не отрицает, 27 и 28 апреля 2021 года, накануне начала суда над Тихановским, по национальному телевидению транслировались несколько видеоматериалов, в том числе видео конфиденциальной консультации между Тихановским и его адвокатом.

Рабочая группа считает, что трансляция подобных видео по национальному телевидению незадолго до начала судебного процесса над Тихановским, которые, вдобавок, изображают его преступником, нарушает обязательство страны уважать право на презумпцию невиновности, согласно статье 11 (1) Всеобщей декларации прав человека и статье 14 (2) Пакта.

Рабочая группа также отмечает, что власти Беларуси не представили информации о том, как исключительно мирные действия Тихановского были приравнены к преступлению, и, в частности, подчеркивает, что все его предыдущие задержания связаны с событиями, аналогичными тем, которые предшествовали задержанию 29 мая 2020 г.

В случае с задержанием Сергея Тихановского Рабочая группа отмечает, что он был задержан и помещен под стражу исключительно за осуществление своих прав, защищаемых Пактом. Таким образом, Рабочая группа считает, что задержка между задержанием и судебным разбирательством Тихановского представляет собой нарушение статьи 14 (3) Пакта.

Принимая это во внимание, Рабочая группа заключает, что нарушения права Сергея Тихановского на справедливое судебное разбирательство были настолько серьезными, что придали его лишению свободы произвольный характер, подпадающий под категорию III (когда полное или частичное несоблюдение международных норм, касающихся права на справедливое судебное разбирательство, является настолько серьёзным, что придаёт лишению свободы произвольный характер – прим. ред.).

«По мнению Рабочей группы, существует явная модель отношения белорусских властей к г-ну Тихановскому», — говорится в решении.

Рабочая группа отмечает, что многочисленные задержания Тихановского, в том числе 29 мая в Гродно, были описаны в контексте президентских выборов в докладе Специального докладчика по ситуации с правами человека в Беларуси в 2020 и 2021 годах. Это также коррелирует с наблюдениями, сделанными в докладе Верховного комиссара ООН по правам человека за 2021 год о ситуации с правами человека в Беларуси в контексте президентских выборов 2020 года.

Дискриминация по политическим убеждениям

Принимая во внимание все вышеизложенное, Рабочая группа считает, что задержание и заключение под стражу Сергея Тихановского представляют собой нарушение статей 2 и 7 Всеобщей декларации прав человека и статей 2 (1) и 26 Пакта на основании дискриминации по его политическим убеждениям. Следовательно, его задержание является произвольным по категории V (когда лишение свободы представляет собой нарушение международного права на основании дискриминации, которая направлена на или может привести к игнорированию равенства людей – прим. ред.).

Одиночное заключение

Рабочая группа «принимает к сведению неоспоримые утверждения» о том, что на протяжении всего периода нахождения в СИЗО Тихановскому не разрешают встречаться ни с кем, кроме его адвоката, и что он был подвергнут наказанию в виде 14 суток в ШИЗО. Рабочая группа отмечает отсутствие ответа от властей Беларуси по этой информации.

Рабочая группа считает, что обращение, которому подвергается Тихановский в заключении, по всей видимости, является местью властей за его политическую активность и несовместимо с обязательствами, взятыми на себя Беларусью в соответствии со статьей 10 Пакта.

Рабочая группа постановила, что в соответствии с правилом 45 Правил Манделы, применение одиночного заключения должно сопровождаться определенными гарантиями. Одиночное заключение должно использоваться только в исключительных случаях в качестве крайней меры, на как можно более короткий срок, при условии независимого рассмотрения и с разрешения компетентного органа. В настоящем деле эти условия, по-видимому, не соблюдались.

Какие действия должно совершить правительство Беларуси в связи с принятым решением

Рабочая группа по произвольным задержаниям признала лишение свободы Сергея Тихановского, противоречащим статьям 2, 7, 9, 10, 11, 19, 20, 21 Всеобщей декларации прав человека и статьям 2(1), 9, 14, 19, 21, 25 и 26 Международного пакта о гражданских и политических правах, являющимся произвольным и подпадающим под категории I, II, III и V.

Рабочая группа просит правительство Беларуси предпринять шаги, необходимые для незамедлительного исправления ситуации Тихановского и приведения ее в соответствие с соответствующими международными нормами, включая те, которые изложены во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и политических правах.

Рабочая группа считает, что, принимая во внимание все обстоятельства дела, «надлежащим средством правовой защиты было бы немедленно освободить г-на Тихановского и предоставить ему имеющее исковую силу право на компенсацию и другие возмещения в соответствии с международным правом».

В текущем контексте глобальной пандемии коронавируса (COVID-19) и угрозы, которую она представляет в местах содержания под стражей, Рабочая группа призывает правительство «принять срочные меры для обеспечения немедленного освобождения г-на Тихановского».

Рабочая группа настоятельно призывает правительство обеспечить «полное и независимое расследование обстоятельств произвольного лишения свободы г-на Тихановского и принять соответствующие меры в отношении лиц, ответственных за нарушение его прав».

Рабочая группа передает настоящий кейс для принятия соответствующих мер: Специальному докладчику по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение; Специальному докладчику по правам на свободу мирных собраний и ассоциаций и Специальному докладчику по ситуации с правами человека в Беларуси.

Рабочая группа просит источник и правительство в течение 6 месяцев с момента передачи настоящего заключения предоставить информацию о его реализации.

Мнения Рабочей группы по произвольным задержания от 6 сентября 2021 г. в отношении Сергея Тихановского направлены государству, заявителю и будут опубликованы в базе данных решений этого органа на сайте Управления Верховного комиссара по правам человека ООН.

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